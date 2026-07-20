Niterói: a captura ocorreu durante patrulhamento na Rua Ignez Peixoto, no bairro de Itaipu, na Região OceânicaReprodução/Segurança Presente
Suspeito de causar incêndio florestal na Serra da Tiririca é preso em Niterói
Captura ocorreu durante patrulhamento na Rua Ignez Peixoto, no bairro de Itaipu, na Região Oceânica.
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