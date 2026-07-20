Niterói: a captura ocorreu durante patrulhamento na Rua Ignez Peixoto, no bairro de Itaipu, na Região Oceânica - Reprodução/Segurança Presente

Niterói: a captura ocorreu durante patrulhamento na Rua Ignez Peixoto, no bairro de Itaipu, na Região OceânicaReprodução/Segurança Presente

Publicado 20/07/2026 12:17

Niterói – Agentes da Operação Segurança Presente prenderam um homem com mandado de prisão preventiva em aberto por crime ambiental, na manhã de domingo (19). Ele é investigado por provocar um incêndio na unidade de conservação da Serra da Tiririca, na véspera do Natal de 2024.

A captura ocorreu durante patrulhamento na Rua Ignez Peixoto, no bairro de Itaipu, na Região Oceânica. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela equipe. Na checagem dos dados, os policiais identificaram a ordem de prisão com base no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais (provocar incêndio em mata ou vegetação).

De acordo com o histórico policial, o homem já havia sido autuado em flagrante na data do crime, em 24 de dezembro de 2024, após a Guarda Municipal ser acionada via Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). O andamento das investigações motivou o pedido de prisão preventiva pela Justiça. Ele foi conduzido à 81ª DP (Itaipu) e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Serra da Tiririca é um parque estadual de Mata Atlântica que abrange quase 3.500 hectares entre Niterói e Maricá. Autoridades reforçam que, em caso de focos de fumaça ou fogo na região, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

