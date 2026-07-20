Niterói: Criado em 2021, o Brotaí ? Rede Cultura Comunitária é a maior política pública de descentralização cultural da história da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Criado em 2021, o Brotaí ? Rede Cultura Comunitária é a maior política pública de descentralização cultural da história da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 20/07/2026 12:05

Niterói - Moradores de diferentes regiões de Niterói já podem se inscrever nas novas oficinas gratuitas do Programa Brotaí – Rede Cultura Comunitária, iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas. Nesta etapa, o programa oferece cerca de 200 vagas em cursos de qualificação profissional nas áreas de Maquiagem, Trancista e Designer de Sobrancelhas, ampliando o acesso à formação em diferentes territórios da cidade e fortalecendo oportunidades de empreendedorismo e atuação profissional.

"A cultura transforma vidas quando amplia o acesso às oportunidades. O Brotaí demonstra que uma política cultural presente nos territórios é capaz de promover formação, fortalecer iniciativas comunitárias e contribuir para a autonomia das pessoas. Nosso compromisso é potencializar as culturas dos territórios, reconhecendo seus saberes e criando condições para que mais pessoas tenham acesso às oportunidades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.

As oficinas serão realizadas na Zona Norte, na região de Pendotiba e no Morro do Palácio, aproximando a formação profissional do cotidiano das comunidades. A iniciativa integra uma política pública que reconhece os territórios como espaços de produção de conhecimento, identidade, memória e criação cultural, levando oportunidades de qualificação para perto de onde as pessoas vivem. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online ou presencialmente nos locais onde acontecerão as atividades.

Na Zona Norte, serão oferecidas oficinas de Maquiagem, no bairro Santana, e de Designer de Sobrancelhas, na Riodades. Em Santa Bárbara também será aberta uma nova turma da oficina de Trancista. No Morro do Palácio, a oficina de Maquiagem será realizada no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa MACquinho, equipamento da Secretaria Municipal das Culturas que atua como espaço de formação, convivência e fortalecimento das iniciativas culturais e comunitárias do território.

Na região de Pendotiba, moradores do Badu poderão participar de uma nova turma da oficina de Trancista, ampliando o alcance das ações do programa em diferentes regiões da cidade. As formações integram a estratégia do Brotaí de articular cultura, qualificação e desenvolvimento social, oferecendo capacitação em áreas com ampla demanda no mercado e fortalecendo trajetórias de autonomia e empreendedorismo.

Sobre o Brotaí

Criado em 2021, o Brotaí – Rede Cultura Comunitária é a maior política pública de descentralização cultural da história de Niterói. O programa fortalece a cultura de base comunitária ao promover ações de formação, qualificação profissional, produção cultural e desenvolvimento social em diferentes bairros e comunidades, reconhecendo os territórios como espaços de produção de conhecimento, identidade, memória e criação.

Presente nas cinco macrorregiões da cidade, o Brotaí articula cultura, cidadania e participação comunitária por meio de ações construídas em diálogo com a população. Desde sua criação, o programa já alcançou mais de 35 bairros e comunidades, ampliando o acesso às políticas públicas culturais e criando oportunidades para que moradores desenvolvam projetos, fortaleçam iniciativas locais e ampliem suas possibilidades de atuação profissional.

Ao reconhecer e fortalecer as potencialidades de cada território, o Brotaí reafirma a cultura como um direito fundamental e como instrumento de desenvolvimento local, inclusão social e fortalecimento comunitário.

Serviço

Inscrições gratuitas

Formulário de inscrição:

https://forms.gle/8agoFE67VX6nR6Qi9

Informações:

WhatsApp: (21) 97321-7415