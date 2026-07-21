Na ação, são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão - Divulgação / MPSP

Na ação, são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensãoDivulgação / MPSP

Publicado 21/07/2026 09:51

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realiza nesta terça-feira (21) uma operação contra operadores financeiros que atuam para favorecer o Primeiro Comando da Capital (PCC)

São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. Ao todo, 57 policiais militares e 19 viaturas dão apoio à operação. Cerca de R$ 10 milhões foram bloqueados.

Após investigações, as autoridades constataram que os suspeitos fizeram transferências bancárias e usaram empresas e contas de terceiros para movimentar recursos a integrantes da facção criminosa.

O Ministério Público investiga também a participação dos suspeitos em reuniões conhecidas como "tribunais do crime", feitas pelo PCC.

A Justiça paulista determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, a apreensão de imóveis e veículos e ainda o sequestro de bens dos investigados.