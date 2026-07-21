Na ação, são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensãoDivulgação / MPSP
Operação mira operadores financeiros do PCC e tribunais do crime em SP
Justiça determinou bloqueio de R$ 10 milhões de contas ligadas à facção criminosa
Operação mira operadores financeiros do PCC e tribunais do crime em SP
Justiça determinou bloqueio de R$ 10 milhões de contas ligadas à facção criminosa
Em convenção nacional, PDT oficializa apoio a Lula nas eleições
Lupi afirma que aliança representa união da esquerda e centro-esquerda contra a extrema direita
Prouni recebe 529,7 mil inscrições para o segundo semestre de 2026
Pré-selecionados para bolsas devem confirmar dados até sexta
Condenado pelo STF, Eduardo Bolsonaro recebe green card nos EUA
Documento garante residência permanente no país, onde o ex-deputado vive desde fevereiro de 2025
Polícia investiga homem flagrado fazendo gestos obscenos em academia
No momento da importunação sexual, a mulher estava de costas, mas estava se gravando com o celular
Lula ironiza apoio de Marco Rubio a Flávio: 'Que venha e monte comitê'
Em discurso, presidente afirmou que 'vai derrotar todos em nome da defesa da democracia'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.