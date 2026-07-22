Zema referiu-se à fala dita em São Paulo no último fim de semana - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Zema referiu-se à fala dita em São Paulo no último fim de semanaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 22/07/2026 08:44 | Atualizado 22/07/2026 12:07

O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta terça-feira (21), que não convidou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para ser vice em sua chapa.

"Eu fui questionado sobre quem seria a vice, o jornalista citou o nome dela e eu falei que era uma possibilidade. Não houve nenhum convite, em nenhum momento, mas diante da pergunta (do repórter), eu mencionei que sim", explicou.

O ex-governador de Minas Gerais referiu-se à fala dita em São Paulo no último fim de semana, quando mencionou Michelle como uma "possibilidade" para ser sua vice. Zema também afirmou que ainda não há um nome definido para o cargo. Segundo ele, a indicação pode ocorrer até 5 de agosto, data final prevista pela Justiça Eleitoral.

O Novo irá realizar, na próxima segunda-feira (27), a convenção nacional do partido, em Brasília, para oficializar a candidatura de Zema à Presidência.