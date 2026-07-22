Um motociclista ficou ferido após uma colisão envolvendo sua moto e um veículo Jeep na noite desta terça-feira (21), dentro do Túnel Raul Veiga, ligação entre os bairros São Francisco e Icaraí, em Niterói.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para prestar atendimento imediato. Testemunhas relataram que o condutor da moto permaneceu caído na pista enquanto recebia os primeiros socorros, o que exigiu a interdição parcial do tráfego.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre como o acidente aconteceu. As circunstâncias da batida seguem sendo apuradas.
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