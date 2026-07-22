Niterói: acidente com moto e carro aconteceu na noite de terça no Túnel Raul Veiga - Reprodução/Internet

Niterói: acidente com moto e carro aconteceu na noite de terça no Túnel Raul Veiga Reprodução/Internet

Publicado 22/07/2026 06:38



Um motociclista ficou ferido após uma colisão envolvendo sua moto e um veículo Jeep na noite desta terça-feira (21), dentro do Túnel Raul Veiga, ligação entre os bairros São Francisco e Icaraí, em Niterói.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para prestar atendimento imediato. Testemunhas relataram que o condutor da moto permaneceu caído na pista enquanto recebia os primeiros socorros, o que exigiu a interdição parcial do tráfego.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre como o acidente aconteceu. As circunstâncias da batida seguem sendo apuradas.