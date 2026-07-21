Niterói: um ônibus foi utilizado como barricada na Avenida João Brasil, no início da tarde desta terça-feira - Reprodução/Internet

Niterói: um ônibus foi utilizado como barricada na Avenida João Brasil, no início da tarde desta terça-feiraReprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 16:07

Niterói - A tarde desta terça-feira (21) foi marcada por tensão na Zona Norte de Niterói. Criminosos colocaram um ônibus atravessado na Avenida João Brasil, transformando o veículo em uma barricada que impediu a passagem de carros e ônibus em uma das vias mais movimentadas do bairro do Fonseca. Pouco depois, um caminhão também foi posicionado próximo à comunidade Nova Brasília, ampliando o bloqueio.

Segundo informações da Polícia Militar, o fechamento da via foi uma resposta de grupos armados a uma operação do 12º BPM realizada mais cedo, que terminou com a apreensão de uma pistola e a prisão de um suspeito. A corporação segue monitorando a área e reforçando o patrulhamento.

A Avenida João Brasil é uma das principais rotas de ligação entre bairros da Zona Norte e o Centro de Niterói. O bloqueio causou preocupação entre moradores e comerciantes, que já convivem com episódios de violência e interrupções no tráfego provocadas por ações criminosas.

Histórico de violência no Fonseca e na Rua João Brasil

O Fonseca é um dos bairros mais antigos e populosos de Niterói. Localizado às margens da Alameda São Boaventura, ele funciona como porta de entrada para quem chega à cidade vindo de São Gonçalo. Por ser uma área de grande circulação, o bairro sempre teve importância comercial e logística.

Entretanto, nas últimas duas décadas, o Fonseca passou a conviver com a expansão de comunidades dominadas por grupos criminosos, como Nova Brasília, Sabão e outras áreas próximas. Isso fez com que episódios de confrontos, barricadas e operações policiais se tornassem mais frequentes, especialmente em ruas que funcionam como rotas de fuga ou acesso às comunidades.

Já a rua João Brasil é uma das vias mais tradicionais da Zona Norte. Ela liga o Fonseca ao Caramujo e ao Baldeador, além de ser caminho para escolas, clínicas, comércios e linhas de ônibus que atendem milhares de moradores diariamente.