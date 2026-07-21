Niterói: um ônibus foi utilizado como barricada na Avenida João Brasil, no início da tarde desta terça-feiraReprodução/Internet
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