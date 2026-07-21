Niterói: capacitação gratuita sobre interação responsável com baleias e golfinhos na Baía de Guanabara acontece na cidade - Reprodução/Internet

Niterói: capacitação gratuita sobre interação responsável com baleias e golfinhos na Baía de Guanabara acontece na cidade Reprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 14:48

Niterói - O aumento da presença de baleias-jubarte e golfinhos na Baía de Guanabara tem proporcionado momentos únicos para praticantes de esportes náuticos, especialmente os remadores de canoa havaiana de Niterói e do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que encanta, essa aproximação reforça a importância da preservação da fauna marinha e do cumprimento das normas ambientais.

Com o objetivo de orientar atletas, instrutores, clubes e demais apaixonados pelos ecoesportes, será realizada, nesta quarta (22), às 18h, no Praia Clube São Francisco, a Capacitação de Iniciativas de Ecoesportes na Baía de Guanabara – Foco na Interação com Baleias e Golfinhos. O evento é gratuito.

A iniciativa busca orientar os participantes sobre as regras de navegação, o comportamento desses animais e os protocolos de segurança, promovendo uma convivência responsável entre o esporte e a natureza. A proposta é transformar os praticantes de ecoesportes em agentes de preservação ambiental, fortalecendo o turismo ecológico sustentável e incentivando boas práticas durante as atividades no mar.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância da iniciativa para a cidade.

“Niterói é reconhecida por sua forte ligação com os esportes náuticos e por valorizar a preservação ambiental. A presença das baleias-jubarte e dos golfinhos na Baía de Guanabara é um espetáculo da natureza que precisa ser apreciado com responsabilidade. Essa capacitação é fundamental para orientar atletas, instrutores e clubes, formando multiplicadores de boas práticas e garantindo que o desenvolvimento dos ecoesportes aconteça em total harmonia com a conservação da vida marinha”, explicou o secretário.

Para o presidente da Neltur, André Bento, os investimentos em políticas públicas transversais que conciliam desenvolvimento econômico e preservação ambiental consolidam Niterói como uma referência em turismo sustentável, onde a natureza é protegida e, ao mesmo tempo, gera oportunidades para a cidade.

“O retorno cada vez mais frequente das baleias-jubarte e dos golfinhos à Baía de Guanabara reafirma o potencial de Niterói como referência em turismo de natureza e conservação ambiental. Com investimentos em políticas que unem desenvolvimento e preservação, a Prefeitura promove iniciativas como esta capacitação, formando multiplicadores de boas práticas para os ecoesportes. Assim, fortalecemos um turismo sustentável, que protege a vida marinha e gera oportunidades para a cidade”, afirmou André Bento.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói reforça que o respeito às normas de avistamento e de navegação é essencial para evitar o estresse dos animais, reduzir riscos de acidentes e contribuir para a preservação dessas espécies. A expectativa é reunir praticantes de diversas modalidades náuticas em um encontro de conscientização, aprendizado e troca de experiências, fortalecendo a cultura da sustentabilidade no esporte.

Serviço:

Capacitação de Iniciativas de Ecoesportes na Baía de Guanabara – Foco na Interação com Baleias e Golfinhos

Data: 22 de julho (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Praia Clube São Francisco – Estrada Leopoldo Fróes, 700 – Niterói

Inscrições: https://tr.ee/_8uNs39_OF

Evento gratuito

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