Niterói: oitava edição da competição acontece até setembro - Reprodução/Internet

Niterói: oitava edição da competição acontece até setembroReprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 14:42

Niterói - O 8º Itacoatiara Big Wave (8º IBW), competição de nível internacional que já entrou para o calendário oficial do surfe, terá sua janela para o campeonato 2026 entre os meses de julho e setembro. A disputa, realizada na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, acontece na modalidade Tow In, na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski. O IBW é organizado pela Associação de Surf de Ondas Grandes e Tow In de Niterói, apresentado pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do SESC/RJ.

Segundo o diretor executivo do Itacoatiara Big Wave, Alexey Wanick, a expectativa para este ano é da entrada de excelentes ondas, principalmente durante o mês de agosto. “Estamos em 2026 numa temporada muito boa pro surfe de ondas grandes e a expectativa é de recebermos um swell grande em agosto, mas isso depende de vários fatores, então estamos com a janela aberta desde já e até setembro”.



Entre julho e setembro a organização do evento acompanhará a previsão da formação das ondas e quando houver a aproximação de um swell grande, potente e com ventos favoráveis para a região de Itacoatiara, será emitido o Sinal Amarelo com uma antecedência de cinco a sete dias para a data que se pretende realizar a competição como alerta aos surfistas. Essa previsão se confirmando por um período entre quatro a cinco dia, é emitido o Sinal Verde e confirmada a data exata do campeonato. Itacoatiara costuma proporcionar ondas potentes entre quatro e seis metros.

No dia da competição, os atletas disputam em dupla, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem, concorrendo a uma premiação total de R$ 150 mil. Na categoria masculina, os atletas se revezam entre a prancha e o jet-ski. Já na categoria Mulher-Homem, estará em jogo a performance feminina sobre as ondas enquanto caberá ao parceiro masculino pilotar.

Para a edição deste ano do 8º IBW já foram convidados nomes como os brasileiros Lucas Chumbo e Pedro Scooby, Gabriel Sampaio e Willyam Santana, Rodrigo Koxa e Vitor Faria, assim como os estrangeiros, Ben Larg (Escócia) e Clement Roseyro (França), Andrew Cotton (Inglaterra) e James Carrow (Austrália), Tony Laureano (Portugal) e Lourenço Katzenstein (Portugal). Na modalidade Mulher-Homem, até o momento, é esperada a participação de Michelle des Bouillons (BRA), Laura Coviella (ESP), Ana Agostini (BRA), Dominique Charrier (CHI) e Summa Longnottom (AUS).

“Itacoatiara é um patrimônio do surfe brasileiro e hoje é reconhecida como o berço das ondas grandes no país. É aqui que os melhores big riders do mundo desafiam seus limites e escrevem novos capítulos da história do esporte. Para Niterói, é uma honra receber um campeonato dessa grandeza, Como o Itacoatiara Big Wave, que coloca nossa cidade no mapa internacional do surfe, gera oportunidades para o turismo, movimenta a economia e inspira novas gerações de atletas. A Secretaria de Esportes seguirá trazendo eventos que valorizam nossa cidade, mostrando a força do esporte como instrumento de desenvolvimento.” ressalta o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luís Carlos Gallo de Freitas.

O IBW 2026 conta com apoio institucional do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Marinha Extrativista de Itaipu e Lei Federal do Esporte e patrocínio do PRIO, Ford Caer, Shopping, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Tidelli, Global Med, Itacoa, Bella Marina, Rio Ocean Fun, BemSurf, Go Up Bikes e Raldrei Natividade - Fisioterapia. A disputa será transmitida ao vivo pelo Sport TV e contará com uma estrutura reforçada com containers para a comissão julgadora e transmissão ao vivo. Um grande número de jet-skis estará na água para suporte ao socorro de atletas no segundo resgate. A restinga de Itacoatiara será protegida por grades e um sistema especial de trânsito será montado especialmente para o dia do evento.

Outra novidade dessa edição é o 1º sistema de julgamento desenvolvido no mundo especificamente para competições de tow in. Esse software permite gerar para atletas e espectadores durante a transmissão ao vivo um conjunto maior de informações para acompanhamento do campeonato.

“O IBW 2026 evoluiu em aspectos importantes ao oferecer para os atletas mais jet-skis de segurança aquática, uma premiação com valores mais altos e uma estrutura de transmissão e julgamento montada em containers o que oferece mais resistência aos ventos fortes. Além disso, temos também o aumento na quantidade de atletas estrangeiros convidados, aumentado a internacionalização da competição, valorizando o esporte e o turismo em Niterói, a modalidade e os atletas”, afirma Alexey Wanick.