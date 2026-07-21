Niterói: oficina tradicional foi furtada na madrugada de domingo, no Centro da cidade - Reprodução/Internet

Niterói: oficina tradicional foi furtada na madrugada de domingo, no Centro da cidadeReprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 14:31

Niterói - Uma oficina tradicional do Centro de Niterói foi alvo de criminosos na madrugada de domingo (19). O estabelecimento, localizado na Rua Engenheiro Henri Novo e especializado em serviços de mecânica, funilaria, pintura e elétrica, teve equipamentos de alto valor levados após uma invasão que ocorreu por volta das 4h56.



Segundo o proprietário, que trabalha no endereço há mais de 30 anos, dois homens acessaram o imóvel pelos fundos. Eles teriam entrado por um terreno abandonado na Rua Saldanha Marinho, escalado o muro e caminhado sobre o telhado até encontrar uma forma de entrar no galpão, chegando a danificar algumas telhas de alumínio no processo.



Dentro da oficina, os suspeitos vasculharam diversos setores em busca dos itens mais caros. Entre o que foi levado estão um carrinho de ferramentas automotivas avaliado em mais de R$ 10 mil, um scanner veicular que custa cerca de R$ 20 mil, dois notebooks, um celular corporativo, uma televisão de 43 polegadas e outros objetos que ainda estão sendo contabilizados. O prejuízo já ultrapassa R$ 40 mil.



Além da perda financeira, o comerciante relata sensação de abandono e insegurança. Ele afirma que furtos têm se tornado frequentes na região e que a ausência de policiamento durante a noite deixa quem trabalha no Centro vulnerável. O proprietário diz que a situação desanima e até o faz pensar em fechar o negócio.



As câmeras de segurança registraram toda a ação dentro da oficina. Outras imagens mostram um dos suspeitos caminhando pela Rua Heitor Carrilho carregando a televisão furtada no ombro, seguindo em direção à Comunidade do Sabão — área que fica a poucos metros do 12º BPM.



O crime aconteceu justamente na véspera do aniversário do dono da oficina, que contou ter passado o dia seguinte abatido e sem clima para comemorações.



A Gaúcho Car, como é conhecida, funciona no mesmo endereço há mais de três décadas e é uma das oficinas mais tradicionais da região central.



Outro furto no dia seguinte



Na madrugada de segunda-feira (20), um galpão logístico localizado na Rua Professor Heitor Carrilho — ao lado da oficina furtada — também foi invadido. Os criminosos levaram o sistema de monitoramento, a central de gravação das câmeras e diversos produtos destinados ao comércio eletrônico.