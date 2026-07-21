Niterói: maior encontro científico da América Latina começa neste domingoReprodução/Internet
NitTrans altera trânsito para a 78ª Reunião Anual da SBPC
Maior encontro científico da América Latina começa neste domingo (26)
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Fechamento da via foi uma resposta de grupos armados a uma operação do 12º BPM realizada mais cedo
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Uma das principais competições de Va’a, evento entra na reta final de inscrições
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A ofensiva mobilizou aproximadamente 120 agentes e incluiu 25 mandados de busca e apreensão
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Objetivo do encontro é ensinar regras de navegação e transformar praticantes de ecoesportes em agentes de conservação
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