Niterói: maior encontro científico da América Latina começa neste domingo - Reprodução/Internet

Niterói: maior encontro científico da América Latina começa neste domingoReprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 16:33

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans, vai realizar uma alteração no trânsito de São Domingos e Gragoatá, devido à 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontecerá na Universidade Federal Fluminense entre os dias 26 de julho e 1 º de agosto. A expectativa é que o evento receba um grande público e as mudanças temporárias servirão para atender quem for para o Campus Gragoatá da UFF, o Distrito de Inovação da Cantareira e o Reserva Cultural. Durante a realização do evento, operadores da NitTrans estarão em pontos estratégicos da intervenção, como em frente à Arena Niterói, no Distrito de Inovação da Cantareira, no Reserva Cultural e nas ruas adjacentes.

Atenção às intervenções - Não será permitido estacionar nas ruas Professor Marcos Waldemar de Freitas e Projetada A. Na Arena Niterói, também serão suprimidas as vagas em 45º. Em frente ao Distrito de Inovação, na Cantareira, haverá uma área exclusiva de embarque e desembarque e o ponto de ônibus será em frente ao Reserva Cultural. Para quem deseja ir ou voltar de táxi, haverá um ponto exclusivo na Praça Leoni Ramos.

A 78ª Reunião Anual da SBPC tem como tema "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão" e é aberta e gratuita a todos os públicos.

