Niterói: Uma das principais competições de Va?a, evento entra na reta final de inscrições - Divulgação/Ascom

Niterói: Uma das principais competições de Va?a, evento entra na reta final de inscriçõesDivulgação/Ascom

Publicado 21/07/2026 15:45

Niterói - Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o Circuito Super Paddle 2026, que acontece no dia 8 de agosto, na Praia de São Francisco, entra na reta final de inscrições para os amantes da canoa havaiana. Os interessados podem se inscrever e consultar todas as informações sobre regulamento, categorias, programação e orientações pelo perfil oficial do Super Paddle no Instagram: https://www.instagram.com/superpaddle.21





Além das disputas em diferentes categorias, os atletas concorrerão à premiação prevista pela organização, com medalhas para os primeiros colocados e premiações especiais nas categorias individuais de maior rendimento, conforme regulamento oficial.



Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o Super Paddle vai além da competição esportiva. “Niterói possui uma das comunidades de canoa havaiana mais fortes do Brasil, e o Super Paddle é um reflexo dessa tradição. Receber atletas de diferentes estados fortalece o turismo esportivo, movimenta a economia e reafirma o compromisso da Prefeitura com a realização de grandes eventos e com o incentivo às modalidades náuticas que fazem parte da identidade da nossa cidade”, afirmou o secretário.



O atleta niteroiense Leandro Azevedo destaca a importância da prova realizada em casa. “Competir em Niterói tem um significado especial. É onde treinamos, conhecemos cada detalhe do mar e contamos com o incentivo da nossa comunidade de Va’a. O Super Paddle cresceu muito nos últimos anos e hoje é uma competição respeitada por atletas de todo o Brasil. Tenho certeza de que esta etapa será mais uma grande celebração da canoa havaiana e um incentivo para que cada vez mais pessoas conheçam e pratiquem a modalidade”, disse o atleta.



Serviço:



Circuito Super Paddle 2026 – Etapa Praia de São Francisco

Data: 8 de agosto de 2026

Local: Praia de São Francisco – Niterói

Inscrições, regulamento, categorias e programação: perfil oficial do Super Paddle no Instagram: O Circuito Super Paddle é uma das principais competições de Va’a (canoa havaiana) do estado e fortalece Niterói como referência nacional na modalidade. A etapa de São Francisco integra o calendário oficial de eventos esportivos da cidade e vai reunir atletas de diferentes categorias e níveis técnicos em um percurso que promete alto nível de competitividade e belas paisagens da Baía de Guanabara.Além das disputas em diferentes categorias, os atletas concorrerão à premiação prevista pela organização, com medalhas para os primeiros colocados e premiações especiais nas categorias individuais de maior rendimento, conforme regulamento oficial.Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o Super Paddle vai além da competição esportiva. “Niterói possui uma das comunidades de canoa havaiana mais fortes do Brasil, e o Super Paddle é um reflexo dessa tradição. Receber atletas de diferentes estados fortalece o turismo esportivo, movimenta a economia e reafirma o compromisso da Prefeitura com a realização de grandes eventos e com o incentivo às modalidades náuticas que fazem parte da identidade da nossa cidade”, afirmou o secretário.O atleta niteroiense Leandro Azevedo destaca a importância da prova realizada em casa. “Competir em Niterói tem um significado especial. É onde treinamos, conhecemos cada detalhe do mar e contamos com o incentivo da nossa comunidade de Va’a. O Super Paddle cresceu muito nos últimos anos e hoje é uma competição respeitada por atletas de todo o Brasil. Tenho certeza de que esta etapa será mais uma grande celebração da canoa havaiana e um incentivo para que cada vez mais pessoas conheçam e pratiquem a modalidade”, disse o atleta.Circuito Super Paddle 2026 – Etapa Praia de São FranciscoData: 8 de agosto de 2026Local: Praia de São Francisco – NiteróiInscrições, regulamento, categorias e programação: perfil oficial do Super Paddle no Instagram: https://www.instagram.com/superpaddle.21



