Niterói: Uma das principais competições de Va?a, evento entra na reta final de inscriçõesDivulgação/Ascom
Além das disputas em diferentes categorias, os atletas concorrerão à premiação prevista pela organização, com medalhas para os primeiros colocados e premiações especiais nas categorias individuais de maior rendimento, conforme regulamento oficial.
Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o Super Paddle vai além da competição esportiva. “Niterói possui uma das comunidades de canoa havaiana mais fortes do Brasil, e o Super Paddle é um reflexo dessa tradição. Receber atletas de diferentes estados fortalece o turismo esportivo, movimenta a economia e reafirma o compromisso da Prefeitura com a realização de grandes eventos e com o incentivo às modalidades náuticas que fazem parte da identidade da nossa cidade”, afirmou o secretário.
O atleta niteroiense Leandro Azevedo destaca a importância da prova realizada em casa. “Competir em Niterói tem um significado especial. É onde treinamos, conhecemos cada detalhe do mar e contamos com o incentivo da nossa comunidade de Va’a. O Super Paddle cresceu muito nos últimos anos e hoje é uma competição respeitada por atletas de todo o Brasil. Tenho certeza de que esta etapa será mais uma grande celebração da canoa havaiana e um incentivo para que cada vez mais pessoas conheçam e pratiquem a modalidade”, disse o atleta.
Serviço:
Circuito Super Paddle 2026 – Etapa Praia de São Francisco
Data: 8 de agosto de 2026
Local: Praia de São Francisco – Niterói
Inscrições, regulamento, categorias e programação: perfil oficial do Super Paddle no Instagram: https://www.instagram.com/superpaddle.21
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