Niterói: carreta tombou na BR 101 na madrugada desta terça-feira - Reprodução/Internet

Niterói: carreta tombou na BR 101 na madrugada desta terça-feiraReprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 14:19 | Atualizado 21/07/2026 14:33

Niterói - Uma carreta tombou na BR-101, em Niterói, durante a madrugada desta terça-feira (21), causando a interdição parcial da rodovia no sentido Rio. O acidente aconteceu por volta das 2h10, na altura do km 321, e não deixou feridos.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista precisou ser totalmente bloqueada por alguns minutos para que o veículo fosse destombado. Às 2h21, o tráfego começou a ser liberado parcialmente e, pouco depois das 2h30, a carreta já estava novamente posicionada. Mesmo assim, uma das faixas permaneceu fechada para a retirada da carga.

Durante a manhã, o reflexo do acidente ainda afetava o trânsito. Segundo a Arteris Fluminense, por volta das 7h10, equipes trabalhavam para liberar totalmente a via, enquanto a faixa da direita seguia interditada. A lentidão se estendia do km 317, em São Gonçalo, até o km 321, em Niterói.

O impacto também atingia o acesso à Ponte Rio-Niterói. Motoristas que vinham da BR-101 enfrentavam retenções, especialmente pela Avenida Jansen de Melo. Às 7h20, a Ecovias Ponte registrava tráfego lento no sentido Rio, com tempo de travessia estimado em 17 minutos. No sentido Niterói, o fluxo era considerado normal, com cerca de 13 minutos de travessia.

Outros pontos da cidade apresentavam trânsito tranquilo, como a rotatória do Multicenter, na Região Oceânica, e o cruzamento das ruas Santa Rosa e Siqueira Campos, na Zona Sul. Já a Alameda São Boaventura, na Zona Norte, tinha movimento moderado no acesso à ponte.