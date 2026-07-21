Niterói: iniciativa representa a concretização de um projeto idealizado há bastante tempo - Divulgação/Ascom

Niterói: iniciativa representa a concretização de um projeto idealizado há bastante tempoDivulgação/Ascom

Publicado 21/07/2026 08:35

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), por meio da Escola Clin e em parceria com a Firjan SESI SENAI, está oferecendo cursos presenciais e on-line para seus colaboradores nas áreas de Empreendedorismo, Gerenciamento de Projetos, Gestão e Liderança, Gestão Ágil, Power BI (Iniciação e Avançado) e Gestão Estratégica de Vendas. Para marcar o início da cooperação, foi realizado, nesta sexta-feira (17), na sede da Companhia, o evento ‘Clin Cuidado 360º’, criado para promover saúde, bem-estar, desenvolvimento e qualidade de vida aos trabalhadores da Companhia.

Ao longo do dia, os colaboradores participaram de uma programação voltada ao cuidado integral, com diversas atividades e serviços, entre eles a palestra ‘Saúde emocional e bem-estar financeiro’, ministrada por Natacha Candido, psicóloga da Firjan/Sesi e mestre em Psicologia Social. Também foram oferecidas sessões de shiatsu e auriculoterapia, aferição de pressão arterial, pesagem, bioimpedância, orientação nutricional e atendimento em unidade móvel odontológica, entre outras ações.

Na cerimônia de abertura, o presidente da Clin, Acílio Borges, destacou a importância da parceria. “Há 10 anos consecutivos, Niterói ocupa o primeiro lugar no estado no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), e os trabalhadores da Clin fazem a diferença no dia a dia da cidade. Queremos investir cada vez mais na qualificação dos colaboradores. Nenhuma instituição cresce de forma sustentável sem investir em pessoas. Com esse propósito, celebramos hoje essa parceria extremamente importante. Escolhemos caminhar ao lado de quem é referência em educação.

Oferecemos aos nossos funcionários uma oportunidade real de desenvolvimento, preparando-os não apenas para os desafios atuais, mas também para as oportunidades do futuro. O conhecimento é um patrimônio que levamos para toda a vida”, afirmou.

O diretor executivo da Firjan SESI SENAI, Alexandre dos Reis, também ressaltou a importância da educação. "Vocês prestam um excelente serviço para a cidade. Viajo por todo o estado e fico feliz em ver o trabalho que a Clin realiza em Niterói. Os prêmios conquistados demonstram essa excelência. Fico muito feliz com essa parceria. O nome do projeto já diz tudo: cuidar. O autocuidado também é fundamental. Quero conversar com os jovens aprendizes e desejar a eles um futuro profissional promissor. Nunca parem de estudar. Isso vale para todos, porque estudar não tem idade. Desejo um excelente dia de trabalho”, declarou.

Além dos trabalhadores da Companhia, participaram do evento cerca de 120 alunos do programa Jovem Aprendiz, fruto da parceria entre a Clin e o Senai, além de colaboradores da Firjan SESI SENAI.

O diretor da Escola Clin, Eduardo Caminha, destacou que a iniciativa representa a concretização de um projeto idealizado há bastante tempo. “Esse momento representa a realização de um projeto que conheço há bastante tempo e que hoje ganha vida. Quando idealizamos a Escola Clin, não imaginávamos apenas um espaço para oferecer cursos, mas uma escola que se tornasse um ambiente permanente de aprendizagem, crescimento e valorização das pessoas. Sempre acreditei que investir em capacitação não é apenas preparar profissionais para desempenharem melhor suas funções, mas oferecer ferramentas para que cada trabalhador amplie seus horizontes e fortaleça sua autoestima. A educação transforma vidas e amplia oportunidades. Com esse propósito, trabalhamos para construir essa parceria com a Firjan. Assim, podemos oferecer aos nossos trabalhadores uma formação conduzida por uma instituição reconhecida nacionalmente pela excelência em educação profissional”, afirmou.

Também integraram o dispositivo de honra o gerente da Escola Clin, José Haddad, e a representante da Escola de Governo e Gestão (EGG), Maiara Almeida. Durante o evento, os colaboradores puderam se inscrever nos cursos com vagas disponíveis. Ao todo, foram oferecidas 400 vagas, distribuídas entre os sete cursos. Todas foram preenchidas, demonstrando o sucesso da iniciativa. Três cursos - Empreendedorismo, Gestão Estratégica de Vendas e Gestão e Liderança - reservaram vagas exclusivas para mulheres, por meio do Comitê Clin Por Elas.

Gari da Clin há 29 anos, Rosemeire de Oliveira Torres inscreveu-se em dois cursos e aproveitou as atividades do Clin Cuidado 360º. “Fiz inscrição para os cursos de Vendas e Empreendedorismo porque penso no futuro. Depois que eu me aposentar, quero ter outra alternativa, outro projeto para a minha vida. Assim, posso adquirir conhecimento nessas áreas. Achei esse evento muito bom. Fiz massagem, limpeza nos dentes e aproveitei todos os serviços oferecidos. É muito importante para o bem-estar de nós, funcionários”, contou. O evento contou com o apoio da FAN e das Águas de Niterói.