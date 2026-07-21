Niterói: Operação da PF aconteceu em várias cidades - Reprodução/Internet

Niterói: Operação da PF aconteceu em várias cidadesReprodução/Internet

Publicado 21/07/2026 15:31 | Atualizado 21/07/2026 15:32

Niterói - A Polícia Federal desencadeou na manhã desta terça-feira (21) a Operação Infiltrados, ação que apura um esquema de fraude responsável por subtrair cerca de R$ 45 milhões de contas de clientes e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Um dos mandados de busca foi cumprido em Niterói, embora o bairro e os alvos não tenham sido divulgados.



A ofensiva mobilizou aproximadamente 120 agentes e incluiu 25 mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do Rio de Janeiro — entre eles Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Cabo Frio — além de cidades do interior paulista, como Indaiatuba e Salto.



Acesso a dados sigilosos e participação de servidores



Segundo a PF, o grupo criminoso tinha acesso a informações protegidas de correntistas, utilizadas para realizar transferências eletrônicas indevidas. As investigações também apontam a participação de servidores públicos, que teriam colaborado para retardar o avanço das apurações e fornecer dados privilegiados. A corporação afirma ainda que pessoas ligadas à contravenção davam suporte ao esquema, facilitando a corrupção de agentes e o acesso a informações sigilosas.



Crimes investigados



Os envolvidos podem responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional, além de outros delitos que possam surgir com o aprofundamento das investigações.



Posicionamento da Caixa



Em nota, a Caixa informou que coopera integralmente com a PF no combate a fraudes e que monitora continuamente suas operações para identificar movimentações suspeitas. O banco reforçou que dados relacionados às investigações são compartilhados apenas com autoridades competentes, devido ao caráter sigiloso dos procedimentos.