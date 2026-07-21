Niterói: evento Conecta Delas aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos - Claudio Fernandes

Niterói: evento Conecta Delas aconteceu na Sala Nelson Pereira dos SantosClaudio Fernandes

Publicado 21/07/2026 16:43

Niterói - A cidade de Niterói recebeu, nesta terça-feira (21), a 12ª edição do Conecta, realizada pela primeira vez no formato Conecta Delas, dedicado ao empreendedorismo feminino. Promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ), em parceria com o Sebrae-RJ e apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro (Seden), o encontro reuniu lideranças, gestoras públicas, empresárias e empreendedoras no Reserva Cultural para um dia de palestras, networking, troca de experiências e geração de negócios.

A cerimônia de abertura contou com a participação da vice-prefeita e secretária de Clima e Sustentabilidade de Niterói, Isabel Swan; do presidente da FACERJ, Robson Carneiro; do presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj) e vice-presidente da FACERJ, Igor Baldez; e da conselheira e coordenadora adjunta do Programa Mulher do CREA-RJ, Teneuza Cavalcanti.

Ao longo do dia, a programação teve painéis sobre políticas públicas, economia do mar, indústria e comércio, associativismo e liderança feminina, além de uma rodada de negócios voltada à criação de novas oportunidades e parcerias entre empreendedoras.

"É preciso garantir o espaço da mulher empreendedora. Muitas expositoras que estão aqui passaram por situações de violência e hoje transformam suas vidas por meio do empreendedorismo. A equidade de gênero é justamente criar políticas para alcançar a igualdade. Precisamos abrir espaço para que mais mulheres ocupem posições de liderança e sejam exemplos para as meninas que estão vindo aí", afirmou a vice-prefeita e secretária de Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino, destacou que a escolha de Niterói para sediar a primeira edição do Conecta Delas reconhece o protagonismo das mulheres no empreendedorismo e na gestão pública do município.

"A mulher de Niterói participa ativamente do comércio, da indústria, das profissões liberais e da gestão pública. O resultado foi um grande sucesso, com quase 600 inscrições e um espaço importante para troca de experiências, geração de negócios e fortalecimento de parcerias", disse o secretário.

Em sua 12ª edição, o Conecta consolidou-se como um espaço de diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Em Niterói, o evento ganhou um formato inédito, colocando as mulheres no centro dos debates sobre empreendedorismo, desenvolvimento econômico, associativismo e políticas públicas, além de fortalecer conexões e estimular a criação de novas oportunidades de negócios.

"O Conecta chegou em mais uma edição, mas esta foi diferente. Foi construída para as mulheres e mostrou a força do empreendedorismo feminino. Tivemos a casa cheia e a certeza de que este formato veio para ficar", destacou o presidente da FACERJ, Robson Carneiro.

O presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj) e vice-presidente da FACERJ, Igor Baldez, destacou que a proposta foi realizar em Niterói uma edição voltada ao protagonismo feminino. "Quando surgiu a oportunidade de trazer o Conecta para Niterói, defendemos que fosse uma edição de empreendedorismo feminino. Fortalecer as lideranças femininas é fortalecer o desenvolvimento econômico e social do nosso estado", concluiu Igor Baldez.

Também participaram do Conecta Delas a secretária Municipal da Mulher, Thaiana Ivia; o secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; e o presidente da Neltur, André Bento.