As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira - Luciano Belford/Arquivo O Dia

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h desta quinta-feiraLuciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 21/07/2026 22:21

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.034 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 21. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.



- 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 79.843,32 cada



- 2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.266,03 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira, 23, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.