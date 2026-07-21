Presidente Lula assinou o decreto nesta terça-feiraRedes sociais / Reprodução
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Pré-candidato à Presidência afirmou que, se eleito, manterá o incentivo ao uso de combustíveis fósseis