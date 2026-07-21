Tereza Cristina pretende disputar a presidência do Senado - Geraldo Magela / Agência Senado

Tereza Cristina pretende disputar a presidência do SenadoGeraldo Magela / Agência Senado

Publicado 21/07/2026 22:01 | Atualizado 21/07/2026 22:03

São Paulo - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira, 21, não ter conseguido chegar a um acordo para que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) seja a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. "Não (houve acordo), ela me disse hoje [terça-feira] que é candidata à presidência do Senado, que vai disputar a presidência do Senado e que esse é o objetivo dela", declarou Valdemar, durante entrevista à CNN Brasil, após se reunir com a parlamentar.

O dirigente disse acreditar que quem dará a última palavra na escolha será o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Valdemar, Bolsonaro tem um faro político que já foi demonstrado quando decidiu que Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputaria o governo de São Paulo, em 2022.

Mulher

Flávio já sinalizou a intenção de escolher uma mulher para o posto, de olho no eleitorado feminino. Valdemar defendia o nome de Tereza Cristina, com o argumento de que agregaria votos. Outras opções ventiladas são a ex-presidente da Caixa Daniella Marques e a deputada Simone Marquetto (PP-SP).

O dirigente do PL reafirmou a intenção de buscar apoio de outros partidos para Flávio. "Temos várias coligações com o PP nos estados. Temos muitas coisas com o PP, o União Brasil. Temos muitas alianças nos Estados com o Republicanos. Estamos conversando com o Podemos. Pessoal de Minas está conversando com o PSDB", continuou.

Valdemar disse ainda acreditar que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retornará ao Brasil, caso haja uma vitória de Flávio e seja feita uma anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.