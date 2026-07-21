O senador Rogério Marinho diz que prefere não 'fulanizar o processo'Saulo Cruz / Agência Senado
Campanha de Flávio diz que PL ainda não convidou ninguém para vice
Declaração de Rogério Marinho vem após o presidente da sigla informar que as conversas com a senadora Tereza Cristina não avançaram
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Artista também integrou o elenco de produções como 'A Gata Comeu' e 'Salve Jorge'
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PF intima Jaques Wagner a depor sobre investigações do Banco Master
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