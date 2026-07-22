Em laboratório, uma equipe de pesquisadores conseguiu inserir a bactéria nos ovos do Aedes aegyptiMarcelo Camargo / Agência Brasil
Anvisa autoriza produção de Aedes aegypti com bactéria
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