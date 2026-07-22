Vídeos mostram jovens quebrando janelas de ônibus lotados em pontos de embarque na Avenida AtlânticaReprodução/Redes sociais
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram jovens quebrando janelas de ônibus lotados em pontos de embarque na Avenida Atlântica. Em uma das gravações, passageiros deixam um coletivo pelas janelas após a depredação. Em outra, agentes do Segurança Presente utilizam spray de pimenta para conter o tumulto e dispersar grupos que cercavam os veículos.
Agentes do segurança presente jogam spray de pimenta em passageiros de ônibus após jovens pularem a janela do coletivo. Outros foram apreendidos por furto— Jornal O Dia (@jornalodia) July 22, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/IHxnNTEBeN
Segundo a Polícia Militar, as equipes estavam posicionadas entre as ruas Raul Pompéia e Francisco Otaviano quando identificaram o grupo suspeito. Os quatro jovens foram reconhecidos por uma turista australiana, que relatou ter sido vítima do furto de um cordão e de um telefone celular. Eles foram encaminhados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, onde o caso foi registrado.
Os novos episódios acontecem menos de 24 horas após a correria e os relatos de furtos registrados na noite de terça-feira (21) na região do Arpoador e de Copacabana. Na ocasião, banhistas relataram a ação de grupos que deixaram a faixa de areia e seguiram pelas ruas do entorno praticando furtos. Embora a PM tenha informado que não houve confirmação de arrastão, o policiamento foi reforçado ao longo da orla e em vias de grande circulação.
A Operação Praia segue com efetivo ampliado em Copacabana, Ipanema e Arpoador para prevenir furtos, roubos e atos de vandalismo durante os dias de calor e maior movimento nas praias da cidade.
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