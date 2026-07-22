Polícia Civil apreendeu arma durante operação na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil apreendeu arma durante operação na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do RioDivulgação / Polícia Civil

Publicado 22/07/2026 17:58

Rio - Policiais civis desarticularam, nesta quarta-feira (22), a base operacional de uma milícia na comunidade do Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste. Durante a operação, três integrantes do grupo criminoso foram encontrados com uma arma e rádios comunicadores. Além disso, os agentes recuperaram dois veículos roubados, entre eles um automóvel de luxo blindado.

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Equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizaram a operação após investigações. As diligências apontaram que os criminosos praticavam extorsões contra moradores e comerciantes, além de manter uma estrutura armada destinada à proteção de seus integrantes e à expansão do domínio territorial.



Com os milicianos, que já possuíam anotações criminais, os agentes também apreenderam um colete balístico, fardamentos táticos, coturnos e diversos equipamentos empregados nas ações criminosas. De acordo com as apurações, todo material e estrutura encontrada era utilizada para garantir o funcionamento das atividades ilícitas e fortalecer o controle exercido na comunidade.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa, localizar novas bases operacionais e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo na Zona Oeste.