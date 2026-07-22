Agentes apreenderam simulacro de pistola e distintivos falsos com suspeito - Divulgação Segurança Presente

Agentes apreenderam simulacro de pistola e distintivos falsos com suspeitoDivulgação Segurança Presente

Publicado 22/07/2026 21:31

De acordo com os agentes, um policial do Segurança Presente o reconheceu por já tê-lo visto em outras ocasiões se identificando como policial para solicitar bebidas em um comércio. Diante da suspeita, o suspeito foi abordado.Durante a ação, o homem afirmou ser policial e disse trabalhar na 28ª DP (Praça Seca). Questionado sobre a identidade funcional, informou que não estava com o documento e tentou fugir.Ainda segundo os agentes, o homem tentou alcançar um objeto preso à cintura, mas foi contido. Na revista, os policiais encontraram um simulacro de pistola, além de um distintivo falso da Polícia Militar e outro de assessor parlamentar (CONAP).Ele foi conduzido à 32ª DP (Taquara) e, após prestar depoimento, acabou liberado. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a conduta do envolvido e a procedência do material apreendido.