Agentes apreenderam simulacro de pistola e distintivos falsos com suspeitoDivulgação Segurança Presente

Mais artigos de Aretha Dossares
Aretha Dossares
Rio - Um homem foi detido, nesta terça-feira (21), por se passar por policial civil no Taquara Plaza, na Zona Sudoeste. Ele foi flagrado com um simulacro de arma de fogo e dois distintivos falsos. Segundo o Segurança Presente, o suspeito usava a falsa identidade para tentar obter vantagens em estabelecimentos comerciais da região.
LEIA MAIS: Sargento da PM é preso com carro roubado em Pilares

De acordo com os agentes, um policial do Segurança Presente o reconheceu por já tê-lo visto em outras ocasiões se identificando como policial para solicitar bebidas em um comércio. Diante da suspeita, o suspeito foi abordado.

Durante a ação, o homem afirmou ser policial e disse trabalhar na 28ª DP (Praça Seca). Questionado sobre a identidade funcional, informou que não estava com o documento e tentou fugir.

Ainda segundo os agentes, o homem tentou alcançar um objeto preso à cintura, mas foi contido. Na revista, os policiais encontraram um simulacro de pistola, além de um distintivo falso da Polícia Militar e outro de assessor parlamentar (CONAP).

Ele foi conduzido à 32ª DP (Taquara) e, após prestar depoimento, acabou liberado. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a conduta do envolvido e a procedência do material apreendido.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral