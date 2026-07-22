Suspeito foi ferido e estava com fuzil, granada, munições e drogasDivulgação PMRJ

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Aretha Dossares
Rio - Um homem foi preso após uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã desta quarta-feira (22), na Muzema, Zona Sudoeste. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, ficou ferido durante o confronto e foi socorrido sob custódia.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do Bope realizavam uma ação de inteligência para reconhecimento da área onde será instalada uma base operacional da unidade quando foram surpreendidas por cerca de cinco criminosos armados, que efetuaram disparos contra os agentes.

Houve confronto e, após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Durante as buscas, os policiais localizaram um homem ferido portando um fuzil, três carregadores, munições, uma granada presa à cintura e uma mochila.

O suspeito recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar. O preso e todo material serão encaminhados a 16° DP (Barra da Tijuca).
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral