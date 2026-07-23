Publicado 23/07/2026 00:00

Uma tarifa de 25% que isenta 2.126 produtos não é só uma barreira ao Brasil, é um imposto que o consumidor americano ajuda a pagar. Café, suco de laranja e carne saíram da lista porque encareceriam as prateleiras nos EUA. O Brasil perde no que restou taxado. A conta é dividida, mas pra gente é pior.

A Anvisa liberou uma segunda empresa a produzir mosquitos com Wolbachia, quebrando o fornecedor único que abastecia o país. Em Niterói, o método já derrubou a dengue em 69,4%. O gargalo nunca foi a ciência, era a escala. O que passa a ser testado agora é a disposição de usá-la a nosso favor.