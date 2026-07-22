As diligências permitiram localizar o suspeito em um imóvel no Recreio dos BandeirantesReprodução/Polícia Civil
De acordo com as investigações, o foragido, que não teve o nome divulgado, é apontado como mandante de diversos homicídios relacionados à disputa entre grupos criminosos no estado do Sul do país. Segundo a Polícia Civil, ele já possui antecedentes por crimes de homicídio e era considerado um dos principais alvos das autoridades gaúchas.
A prisão foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência, que envolveu troca de informações entre as polícias dos dois estados, cruzamento de dados e monitoramento do paradeiro do foragido. Os agentes também encontraram uma pistola. Após a captura, ele foi encaminhado para os procedimentos de praxe e permanecerá preso.
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