As diligências permitiram localizar o suspeito em um imóvel no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/Polícia Civil

As diligências permitiram localizar o suspeito em um imóvel no Recreio dos BandeirantesReprodução/Polícia Civil

Publicado 22/07/2026 21:45

Rio - Foi preso nesta quarta-feira (22), um homem suspeito de ser líder da facção criminosa "Antibala", organização que atua no Rio Grande do Sul. Ele foi localizado em um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste.





De acordo com as investigações, o foragido, que não teve o nome divulgado, é apontado como mandante de diversos homicídios relacionados à disputa entre grupos criminosos no estado do Sul do país. Segundo a Polícia Civil, ele já possui antecedentes por crimes de homicídio e era considerado um dos principais alvos das autoridades gaúchas.



A prisão foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência, que envolveu troca de informações entre as polícias dos dois estados, cruzamento de dados e monitoramento do paradeiro do foragido. Os agentes também encontraram uma pistola. Após a captura, ele foi encaminhado para os procedimentos de praxe e permanecerá preso. LEIA MAIS: Vídeo! Quatro adolescentes são apreendidos após tumultos em Copacabana De acordo com as investigações, o foragido, que não teve o nome divulgado, é apontado como mandante de diversos homicídios relacionados à disputa entre grupos criminosos no estado do Sul do país. Segundo a Polícia Civil, ele já possui antecedentes por crimes de homicídio e era considerado um dos principais alvos das autoridades gaúchas.A prisão foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência, que envolveu troca de informações entre as polícias dos dois estados, cruzamento de dados e monitoramento do paradeiro do foragido. Os agentes também encontraram uma pistola. Após a captura, ele foi encaminhado para os procedimentos de praxe e permanecerá preso.

A ação aconteceu em parceria da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com a Polícia Civil gaúcha.

