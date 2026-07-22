Fiscalização da Light encontrou ligação irregular em casa de samba na PenhaReprodução Light

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Aretha Dossares
Rio - Uma grande casa de samba foi encontrada com uma ligação irregular de energia elétrica durante uma fiscalização realizada pela Light, nesta terça-feira (21), na Penha, Zona Norte. Segundo a concessionária, o medidor de energia do estabelecimento havia sido adulterado, impedindo o registro correto do consumo.
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De acordo com a Light, a fraude era praticada há cerca de cinco meses e o estabelecimento já havia sido flagrado anteriormente pela mesma irregularidade. A concessionária estima que cerca de 17 mil kWh de energia tenham sido desviados, volume suficiente para abastecer aproximadamente 85 residências durante um mês. O prejuízo financeiro é estimado em R$ 21,5 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), que ficará responsável pela investigação.

A Light reforçou que o furto de energia é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal. Além dos prejuízos financeiros, a prática pode provocar incêndios, choques elétricos e sobrecarga na rede, comprometendo a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral