Fiscalização da Light encontrou ligação irregular em casa de samba na Penha - Reprodução Light

Fiscalização da Light encontrou ligação irregular em casa de samba na PenhaReprodução Light

Publicado 22/07/2026 18:44

De acordo com a Light, a fraude era praticada há cerca de cinco meses e o estabelecimento já havia sido flagrado anteriormente pela mesma irregularidade. A concessionária estima que cerca de 17 mil kWh de energia tenham sido desviados, volume suficiente para abastecer aproximadamente 85 residências durante um mês. O prejuízo financeiro é estimado em R$ 21,5 mil.O caso foi registrado na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), que ficará responsável pela investigação.A Light reforçou que o furto de energia é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal. Além dos prejuízos financeiros, a prática pode provocar incêndios, choques elétricos e sobrecarga na rede, comprometendo a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia.