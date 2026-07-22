Sargento foi preso após fugir da polícia em veículo com registro de roubo - Reprodução Redes Sociais

Sargento foi preso após fugir da polícia em veículo com registro de rouboReprodução Redes Sociais

Publicado 22/07/2026 15:37

Rio - Um sargento da Polícia Militar, identificado como Fábio Guimarães de Oliveira, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (21) , após fugir de uma abordagem policial em um carro com registro de roubo. Durante a perseguição, ele bateu contra o muro de uma casa no bairro de Pilares, Zona Norte.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) realizavam patrulhamento na Rua Gaspar quando tentaram abordar o veículo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar, mas perdeu o controle da direção e bateu no muro de um imóvel.



Os policiais constataram que o motorista era um sargento lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). Ele ficou ferido, foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho e permanece internado sob custódia policial.



Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola e munições em posse de Fábio. O automóvel utilizado, com registro de roubo, foi recuperado e apresentado na 24ª DP (Piedade), onde a ocorrência foi formalizada. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o desdobramento do caso.



Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e desobediência, ficando à disposição do Judiciário. A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Fábio Guimarães de Oliveira. O espaço segue aberto para manifestação.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) realizavam patrulhamento na Rua Gaspar quando tentaram abordar o veículo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar, mas perdeu o controle da direção e bateu no muro de um imóvel.Os policiais constataram que o motorista era um sargento lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). Ele ficou ferido, foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho e permanece internado sob custódia policial.Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola e munições em posse de Fábio. O automóvel utilizado, com registro de roubo, foi recuperado e apresentado na 24ª DP (Piedade), onde a ocorrência foi formalizada. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o desdobramento do caso.Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e desobediência, ficando à disposição do Judiciário. A reportagem detenta contato com a defesa de Fábio Guimarães de Oliveira. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral