Homem sacou uma arma em briga com um praticante de kitesurf - Reprodução / Redes Sociais

Homem sacou uma arma em briga com um praticante de kitesurfReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/07/2026 11:37

Rio - Um homem sacou uma arma e atirou duas vezes contra um praticante de kitesurf durante uma discussão na praia da Arubinha, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (21). Os tiros, no entanto, falharam e ninguém ficou ferido.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra os homens discutindo na beira da água. Uma criança pequena acompanha a cena de perto. Eles trocam xingamentos e chegam a se agredir. É quando o que está armado puxa a pistola da cintura e atira em direção ao kitesurfista.

Nas imagens, é possível ver que os tiros falham. A cena assustou banhistas que estavam por perto, que se abaixaram quando os disparos foram efetuados. O homem armado saiu da água depois que o kitesurfista se afastou.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo). Os agentes trabalham para apurar os fatos.