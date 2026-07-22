Eduardo Souza, Yuri da Silva e Raiza Stefany foram presos em flagrante e uma menor foi apreendida - Reprodução

Eduardo Souza, Yuri da Silva e Raiza Stefany foram presos em flagrante e uma menor foi apreendidaReprodução

Publicado 22/07/2026 10:25

Rio - A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu uma adolescente de 14 anos, nesta terça-feira (22), por envolvimento no sequestro relâmpago de um motorista de aplicativo em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Os detidos são Eduardo Souza de Oliveira, Yuri da Silva Nery e Raiza Stefany Gonçalves de Oliveira Ribeiro.