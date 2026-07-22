Eduardo Souza, Yuri da Silva e Raiza Stefany foram presos em flagrante e uma menor foi apreendidaReprodução
De acordo com as investigações da 40ª DP (Honório Gurgel), o motorista aceitou uma corrida durante a madrugada e, ao chegar ao local de embarque, foi rendido por dois homens armados. Ele permaneceu cerca de 30 minutos rendido pelos criminosos e foi obrigado a realizar transferências bancárias via Pix. Além do dinheiro, os assaltantes levaram dois celulares, cartões bancários, um relógio e outros objetos pessoais.
A partir do depoimento da vítima, da análise das transferências bancárias, do rastreamento das contas que receberam os valores, de reconhecimentos e de interrogatórios, os policiais identificaram os participantes da ação em cerca de 12 horas e reconstruíram a dinâmica do crime.
Os agentes localizaram os celulares roubados e devolveram ao motorista. As investigações apontaram que Eduardo Souza de Oliveira e Yuri da Silva Nery foram os responsáveis por abordar o motorista armado, restringir sua liberdade e obrigá-lo a fazer as transferências bancárias.
Já Raiza Stefany Gonçalves de Oliveira Ribeiro, segundo a polícia, fazia parte do núcleo responsável pela movimentação do dinheiro obtido com o crime. Ela teria disponibilizado uma conta bancária para o recebimento e saque dos valores, além de participar do recrutamento da adolescente envolvida.
Ainda de acordo com a investigação, a jovem de 14 anos cedeu sua conta bancária para receber inicialmente os valores transferidos pela vítima durante a extorsão. Em seguida, o dinheiro era repassado para outras contas.
Eduardo e Yuri foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e corrupção de menores.
Raiza deve responder por participação na extorsão qualificada e corrupção de menores.
Por fim, adolescente ficou detida por ato infracional análogo ao crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A reportagem de O DIA não localizou as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestações.
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