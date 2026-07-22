Policiamento reforçado no Arpoador na manhã desta quartaÉrica Martin
A Praia do Arpoador, na Zona Sul, registrou tumulto e correria no fim da tarde desta terça-feira (21). Ja manhã desta quarta (22), o policiamento foi reforçado na região.— Jornal O Dia (@jornalodia) July 22, 2026
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De acordo com a PM, o 19º BPM (Copacabana) não foi acionado para atender à ocorrência de um suposto arrastão na localidade. No entanto, assim que tomou conhecimento das informações que circulavam, a unidade reforçou o policiamento preventivo na área.
Já na área de Ipanema, policiais militares do 23º BPM (Leblon) receberam denúncias sobre um possível tumulto na Rua Francisco Otaviano. Ao chegarem ao local, constataram que a situação já havia sido controlada por outra equipe, não havendo confirmação de arrastão. O policiamento permaneceu intensificado.
Equipes da Operação Copacabana Presente também reforçaram a segurança na área. Como medida preventiva, ônibus que transportavam os grupos foram acompanhados e escoltados pelos agentes. A ação teve como objetivo prevenir a prática de delitos em pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e demais áreas de grande circulação.
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