Policiamento reforçado no Arpoador na manhã desta quarta - Érica Martin

Policiamento reforçado no Arpoador na manhã desta quartaÉrica Martin

Publicado 22/07/2026 08:21

Rio - Após registros de tumultos na orla da Zona Sul na noite desta terça-feira (21), o policiamento foi reforçado em Copacabana e em áreas próximas à divisa com o Arpoador. Já na manhã desta quarta (22), a região contava com diversas viaturas da Polícia Militar e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

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Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver correria em meio às praias lotadas. Segundo banhistas, um grupo deixou a faixa de areia em direção ao Parque Garota de Ipanema e, ao percorrer ruas do entorno, teria praticado uma sequência de furtos na região, incluindo o de cordões.

Veja vídeo:

A Praia do Arpoador, na Zona Sul, registrou tumulto e correria no fim da tarde desta terça-feira (21). Ja manhã desta quarta (22), o policiamento foi reforçado na região.



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/M0fvcBZ4jC — Jornal O Dia (@jornalodia) July 22, 2026

De acordo com a PM, o 19º BPM (Copacabana) não foi acionado para atender à ocorrência de um suposto arrastão na localidade. No entanto, assim que tomou conhecimento das informações que circulavam, a unidade reforçou o policiamento preventivo na área.



Já na área de Ipanema, policiais militares do 23º BPM (Leblon) receberam denúncias sobre um possível tumulto na Rua Francisco Otaviano. Ao chegarem ao local, constataram que a situação já havia sido controlada por outra equipe, não havendo confirmação de arrastão. O policiamento permaneceu intensificado.



Equipes da Operação Copacabana Presente também reforçaram a segurança na área. Como medida preventiva, ônibus que transportavam os grupos foram acompanhados e escoltados pelos agentes. A ação teve como objetivo prevenir a prática de delitos em pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e demais áreas de grande circulação.

De acordo com a PM, o 19º BPM (Copacabana) não foi acionado para atender à ocorrência de um suposto arrastão na localidade. No entanto, assim que tomou conhecimento das informações que circulavam, a unidade reforçou o policiamento preventivo na área.Já na área de Ipanema, policiais militares do 23º BPM (Leblon) receberam denúncias sobre um possível tumulto na Rua Francisco Otaviano. Ao chegarem ao local, constataram que a situação já havia sido controlada por outra equipe, não havendo confirmação de arrastão. O policiamento permaneceu intensificado.Equipes da Operação Copacabana Presente também reforçaram a segurança na área. Como medida preventiva, ônibus que transportavam os grupos foram acompanhados e escoltados pelos agentes. A ação teve como objetivo prevenir a prática de delitos em pontos de ônibus, estabelecimentos comerciais e demais áreas de grande circulação.

O patrulhamento também permaneceu intensificado ao longo da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, com o emprego de viaturas e motocicletas em pontos estratégicos do bairro.

A cidade do Rio teve praias lotadas devido as temperaturas permanecerem estáveis, com máxima registrada de 33,2°C, na estação Barra/Riocentro na terça-feira (21).