Plano de prevenção foi apresentado na manhã desta segunda-feira (20)Marco Antônio Lima/Divulgação
De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), nem só as obras de infraestrutura irão reduzir os impactos: "Estamos antecipando a preparação que a cidade já faz todos os anos para lidar com o verão, porque esse é um dos efeitos desse super El Niño. Somos uma cidade de clima tropical, úmido, com chuvas intensas, com calor intenso e a gente não consegue impedir que o El Niño tenha efeitos sobre o clima do Rio”, disse.
O prefeito destacou ainda obras de infraestrutura para auxiliar nos efeitos: “Temos grandes obras de infraestrutura, como o PAC no Jardim Maravilha, PAC em Acari, na Maré, na Rocinha e o PAC em Realengo, com a construção de dois piscinões, um já em andamento e outro em fase de projeto de expansão. São áreas mais sensíveis, mais sujeitas a eventos extremos e riscos no próximo verão”, acrescentou.
Juliana Hermsdorff, meteorologista do Sistema Alerta Rio, explicou que o El Niño se caracteriza pelo aquecimento atípico no Oceano Pacífico Equatorial.
“É um aquecimento no oceano que influencia a atmosfera, por isso temos a influência dele em várias partes do planeta e no Brasil também. Aqui no sudeste temos uma resposta em relação ao calor, com maiores ondas e mais frequência, com isso temos o impacto na temperatura média já no fim do inverno, ficando na primavera e no verão. O El Niño já tem probabilidade de 81% de ser muito forte, vai ter chuvas intensas e temperaturas mais elevadas”, ressaltou.
Os protocolos de calor se classificam em até 4 níveis e se classificam pela temperatura + umidade do ar. Confira:
- Calor 1: Não há previsão de altos índices de calor. A cidade continua em sua rotina normal.
A cada mudança de nível, o Centro de Operações Rio (COR) comunica a população pelos canais oficiais. O monitoramento meteorológico é feito de forma integrada pelo COR com a SMS Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que também acompanha os indicadores epidemiológicos e assistenciais relacionados aos impactos do calor.
Caso a cidade chegue ao nível de calor 4, uma série de medidas são adotada para minimizar os efeitos da temperatura. Essa escala foi alcançada em fevereiro do ano passado. Até o momento, o Rio nunca alcançou o nível 5.
Veja as medidas:
- Abertura de pontos de resfriamento (Naves do Conhecimento, Parques, Vilas Olímpicas e outros locais);
Para amenizar o calor, a prefeitura também destaca os parques urbanos, como o de Madureira, na Zona Norte, em Realengo, na Zona Sudoeste, e entre outros. Além de destacar a construção de novas áreas, como o Parque Linear da Maré, na Vila dos Pinheiros.
As ações ambientais da prefeitura também ajudam a mitigar o calor. O programa Refloresta Rio já plantou mais de 10,8 milhões de mudas, além de contar com o mutirão de reflorestamento e o Planta+Rio, que tem a meta de plantar mais de 200 mil mudas até 2028, pedidas pela população pela Central 1746.
Chuva
O Rio já conta com ações rotineiras e preventivas para os períodos de chuva. O sistema de alerta da Defesa Civil conta com 165 sirenes instaladas em 103 comunidades e protocolos específicos para interdição preventiva de vias em situações de chuva, vento ou ressaca.
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