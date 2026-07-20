Plano de prevenção foi apresentado na manhã desta segunda-feira (20) - Marco Antônio Lima/Divulgação

Plano de prevenção foi apresentado na manhã desta segunda-feira (20)Marco Antônio Lima/Divulgação

Publicado 20/07/2026 11:51

Rio - O fenômeno El Niño fez a prefeitura do Rio antecipar as medidas para o Plano Verão com foco na prevenção dos efeitos da onda de calor e das fortes chuvas previstas já para o fim deste inverno. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (20) no Centro de Operações.

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De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), nem só as obras de infraestrutura irão reduzir os impactos: "Estamos antecipando a preparação que a cidade já faz todos os anos para lidar com o verão, porque esse é um dos efeitos desse super El Niño. Somos uma cidade de clima tropical, úmido, com chuvas intensas, com calor intenso e a gente não consegue impedir que o El Niño tenha efeitos sobre o clima do Rio”, disse.



O prefeito destacou ainda obras de infraestrutura para auxiliar nos efeitos: “Temos grandes obras de infraestrutura, como o PAC no Jardim Maravilha, PAC em Acari, na Maré, na Rocinha e o PAC em Realengo, com a construção de dois piscinões, um já em andamento e outro em fase de projeto de expansão. São áreas mais sensíveis, mais sujeitas a eventos extremos e riscos no próximo verão”, acrescentou.



Juliana Hermsdorff, meteorologista do Sistema Alerta Rio, explicou que o El Niño se caracteriza pelo aquecimento atípico no Oceano Pacífico Equatorial.



“É um aquecimento no oceano que influencia a atmosfera, por isso temos a influência dele em várias partes do planeta e no Brasil também. Aqui no sudeste temos uma resposta em relação ao calor, com maiores ondas e mais frequência, com isso temos o impacto na temperatura média já no fim do inverno, ficando na primavera e no verão. O El Niño já tem probabilidade de 81% de ser muito forte, vai ter chuvas intensas e temperaturas mais elevadas”, ressaltou.



Os protocolos de calor se classificam em até 4 níveis e se classificam pela temperatura + umidade do ar. Confira:



- Calor 1: Não há previsão de altos índices de calor. A cidade continua em sua rotina normal. De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), nem só as obras de infraestrutura irão reduzir os impactos: "Estamos antecipando a preparação que a cidade já faz todos os anos para lidar com o verão, porque esse é um dos efeitos desse super El Niño. Somos uma cidade de clima tropical, úmido, com chuvas intensas, com calor intenso e a gente não consegue impedir que o El Niño tenha efeitos sobre o clima do Rio”, disse.O prefeito destacou ainda obras de infraestrutura para auxiliar nos efeitos: “Temos grandes obras de infraestrutura, como o PAC no Jardim Maravilha, PAC em Acari, na Maré, na Rocinha e o PAC em Realengo, com a construção de dois piscinões, um já em andamento e outro em fase de projeto de expansão. São áreas mais sensíveis, mais sujeitas a eventos extremos e riscos no próximo verão”, acrescentou.Juliana Hermsdorff, meteorologista do Sistema Alerta Rio, explicou que o El Niño se caracteriza pelo aquecimento atípico no Oceano Pacífico Equatorial.“É um aquecimento no oceano que influencia a atmosfera, por isso temos a influência dele em várias partes do planeta e no Brasil também. Aqui no sudeste temos uma resposta em relação ao calor, com maiores ondas e mais frequência, com isso temos o impacto na temperatura média já no fim do inverno, ficando na primavera e no verão. O El Niño já tem probabilidade de 81% de ser muito forte, vai ter chuvas intensas e temperaturas mais elevadas”, ressaltou.Os protocolos de calor se classificam em até 4 níveis e se classificam pela temperatura + umidade do ar. Confira:- Calor 1: Não há previsão de altos índices de calor. A cidade continua em sua rotina normal.

- Calor 2: Há registro de altos índices de calor (acima de 36°C) por um ou dois dias consecutivos.

- Calor 3: Há registro de altos índices de calor (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

- Calor 4: Há registro de índices de calor muito alto (40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

- Calor 5: Há registro de índices de calor muito alto (acima de 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.



A cada mudança de nível, o Centro de Operações Rio (COR) comunica a população pelos canais oficiais. O monitoramento meteorológico é feito de forma integrada pelo COR com a SMS Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que também acompanha os indicadores epidemiológicos e assistenciais relacionados aos impactos do calor.



Caso a cidade chegue ao nível de calor 4, uma série de medidas são adotada para minimizar os efeitos da temperatura. Essa escala foi alcançada em fevereiro do ano passado. Até o momento, o Rio nunca alcançou o nível 5.



Veja as medidas:



- Abertura de pontos de resfriamento (Naves do Conhecimento, Parques, Vilas Olímpicas e outros locais);

- Parada para hidratação de funcionários que trabalham expostos ao sol;

- Possibilidade de suspensão de eventos, caso medidas de adaptação não sejam adotadas pelos produtores;

- Aulas de Educação Física transferidas para espaços cobertos;

- Distribuição de água ampliada para a população mais vulnerável.



Para amenizar o calor, a prefeitura também destaca os parques urbanos, como o de Madureira, na Zona Norte, em Realengo, na Zona Sudoeste, e entre outros. Além de destacar a construção de novas áreas, como o Parque Linear da Maré, na Vila dos Pinheiros.



As ações ambientais da prefeitura também ajudam a mitigar o calor. O programa Refloresta Rio já plantou mais de 10,8 milhões de mudas, além de contar com o mutirão de reflorestamento e o Planta+Rio, que tem a meta de plantar mais de 200 mil mudas até 2028, pedidas pela população pela Central 1746.



Chuva



O Rio já conta com ações rotineiras e preventivas para os períodos de chuva. O sistema de alerta da Defesa Civil conta com 165 sirenes instaladas em 103 comunidades e protocolos específicos para interdição preventiva de vias em situações de chuva, vento ou ressaca.

A estrutura de prevenção inclui também três reservatórios de controle de enchentes na região da Grande Tijuca e o desvio do Rio Joana, além do monitoramento permanente de áreas de risco. Para reduzir os impactos de possíveis episódios de chuva forte, a prefeitura mantém uma série de ações preventivas em toda a cidade.

A Defesa Civil reúne 225 pontos de apoio e mantém ações permanentes de vistoria, capacitação e treinamento da população em áreas de risco. Desde 2014, foram realizados 869 simulados de desocupação em comunidades.

A cidade também dispõe do Cell Broadcast, tecnologia que permite o envio de alertas de emergência geolocalizados diretamente para celulares localizados em regiões sob risco.

Na infraestrutura urbana, as ações incluem limpeza e desobstrução da rede de drenagem, desassoreamento de rios e canais, manutenção de encostas, poda de árvores e implantação de novos sistemas para ampliar a capacidade de escoamento da água.

Em 2026, a Operação Ralo Limpo já atuou em mais de 28,7 mil bueiros e 22,4 mil tampões. Foram mais de 51 mil estruturas limpas pelas equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva). O trabalho de limpeza de rios e canais retirou cerca de 257 mil toneladas de resíduos e beneficiou aproximadamente 70 quilômetros de cursos d'água.

Outra operação de destaque é a operação Moto Abre Ralo, iniciada em janeiro, para atuar na prevenção e na ação emergencial contra alagamentos. As motocicletas são equipadas com ferramentas específicas para a desobstrução de ralos e bueiros. Já foram feitos mais de 8,8 mil atendimentos, em 145 bairros da cidade. Com mais de 30 mil quilômetros rodados pelos veículos e mais de 9,6 mil quilos de resíduos retirados.

A Prefeitura também vem implantando mega ralos em pontos estratégicos da cidade, ampliando a capacidade de drenagem em regiões historicamente afetadas por alagamentos