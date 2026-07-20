Motorista foi preso com cerca de 200 quilos de maconha durante fiscalização em Paracambi - Divulgação PRF

Motorista foi preso com cerca de 200 quilos de maconha durante fiscalização em ParacambiDivulgação PRF

Publicado 20/07/2026 17:17

Rio - Uma carga de cerca de 200 kg de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (20), em Paracambi, na Região Metropolitana. A fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) resultou na prisão de um motorista por tráfico de drogas. Ele dirigia um Chevrolet Onix que havia partido de Tupaciguara (MG).

LEIA MAIS: Vídeo: Criminosos armados invadem condomínio em Rio das Pedras



Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 9h, no km 214 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas do veículo. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde a ocorrência foi registrada. Ele não informou qual seria o destino da carga.



Perseguição terminou com mais de 360 kg apreendidos



Na sexta-feira (17), outra ação da PRF resultou na apreensão de aproximadamente 363 kg de maconha após uma perseguição iniciada na BR-116 e encerrada na BR-465, em Seropédica.

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 9h, no km 214 da rodovia. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas do veículo. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde a ocorrência foi registrada. Ele não informou qual seria o destino da carga.Na sexta-feira (17), outra ação da PRF resultou na apreensão de aproximadamente 363 kg de maconha após uma perseguição iniciada na BR-116 e encerrada na BR-465, em Seropédica.

De acordo com a corporação, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) recebeu informações de que um Hyundai Creta estaria sendo utilizado para transportar drogas. Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu, dando início a um acompanhamento tático.

A perseguição terminou nas proximidades do km 2 da BR-465, quando o suspeito abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. Ele não foi encontrado. No interior do automóvel, os policiais encontraram a droga.



Durante a ocorrência, uma viatura da PRF colidiu lateralmente com um ônibus, e dois policiais rodoviários federais sofreram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para atendimento médico. O veículo e a droga foram levados para a 48ª DP (Seropédica).



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral