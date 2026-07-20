PM apreendeu cerca de uma tonelada de drogas durante operação na Vila Aliança, em Bangu - Divulgação PMRJ

PM apreendeu cerca de uma tonelada de drogas durante operação na Vila Aliança, em BanguDivulgação PMRJ

Publicado 20/07/2026 17:51

Rio - Cerca de uma tonelada de drogas foi apreendida por policiais militares durante operação realizada na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira (20). Durante a ação , quatro ônibus foram usados por criminosos como barricadas para tentar impedir o avanço dos agentes na Estrada do Taquaral.

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Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação na região. Informações posteriores da PM confirmaram que a ideia era capturar bandidos que fugiram da comunidade do Muquiço para a Vila Aliança, e localizar envolvidos com assassinato do policial Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, no início deste mês. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação na região. Informações posteriores da PM confirmaram que a ideia era capturar bandidos que fugiram da comunidade do Muquiço para a Vila Aliança, e localizar envolvidos com assassinato do policial Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, no início deste mês.

fotogaleria Segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, várias barricadas foram incendiadas com pneus durante a operação. Moradores registraram chamas em diferentes pontos da comunidade enquanto e possível ouvir uma intensa sequência de disparos.

Segundo o Rio Ônibus, quatro ônibus foram utilizados como barricadas na Estrada do Taquaral:

D33183 - 737 Santissimo x Cascadura

D33093 - 731 Campo Grande x Marechal Hermes

D33112 - 926 Senador Camará x Penha

D33255 - 926 Senador Camará x Penha

Além dos coletivos usados como barricadas, a ocorrência impactou a operação das linhas:



731 Campo Grande x Marechal Hermes

737 Santíssimo x Cascadura

SV790 Campo Grande x Cascadura

926 Senador Camará x Penha

Por volta das 20h, a Rio ônibus informou que as barricadas foram retiradas.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu).





*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral