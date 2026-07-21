X do Nuno
El Niño: obras de infraestrutura vão demorar anos, enquanto fenômeno se desloca em semanas
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Polícia investiga homem que invadiu quadra armado após jogo de futsal
Caso aconteceu na quarta-feira (15); ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete)
Condenado a sete anos por furto é preso na Barra da Tijuca
Homem já era considerado foragido da Justiça
Ortopedista é preso com medicamentos vencidos em Caxias
Investigação apontou suspeitas sobre procedimentos realizados em consultório na Baixada Fluminense
Operação na Vila Aliança apreende uma tonelada de drogas
Ônibus foram atravessados na Estrada do Taquaral para dificultar avanço da PM
Homem é preso e 200 kg de maconha são apreendidas na Dutra
Policiais encontraram diversos fardos de droga dentro do porta-malas do carro
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