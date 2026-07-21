Publicado 21/07/2026 00:00

O Rio antecipa o Plano Verão ainda no inverno, diante de um El Niño que já desorganiza o calendário das estações. Uma cidade tropical se arma contra o próprio clima, apostando em obras que vão levar anos, enquanto o fenômeno se move em semanas.

O TSE reúne tribunais e polícias em força-tarefa para julgar irregularidades antes das urnas. Resta a assimetria: a Justiça se move em processos, a desinformação em cliques. Com IA e redes, a força-tarefa tende a enfrentar dificuldades ainda maiores.