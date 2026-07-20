Anthony Garotinho é escolhido como pré-candidato ao Governo do Rio pelo Republicanos - Reprodução / Instagram

Anthony Garotinho é escolhido como pré-candidato ao Governo do Rio pelo RepublicanosReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 17:11





LEIA MAIS! PSD oficializa candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio Rio - O Republicanos anunciou, nesta segunda-feira (20), a escolha de Anthony Garotinho como pré-candidato ao governo do Rio para as eleições de 2026. A indicação será oficializada na convenção do partido, marcada para 25 de julho.

Segundo o comunicado, publicado nas redes sociais, a decisão foi tomada de forma unânime pela Comissão Executiva Estadual do partido durante uma assembleia extraordinária realizada no último sábado (18), de forma remota.



“O Republicanos reafirma seu compromisso com a construção de um projeto para o Estado do Rio de Janeiro baseado no diálogo, na responsabilidade institucional e na busca de soluções para os desafios enfrentados pela população fluminense”, afirmou o partido.



Em seu perfil, Garotinho agradeceu ao Republicanos pela confiança e falou sobre suas propostas para o Governo do Rio em uma transmissão ao vivo.



“Eu vou procurar mais uma vez dar o melhor de mim com toda a minha energia, com tudo o que eu aprendi, com tudo o que a vida me ensinou e que a administração pública também me ensinou. Eu sei que não será fácil. O Rio vive uma falência administrativa, moral e política. É preciso reconstruir e refundar os princípios republicanos do Estado do Rio de Janeiro”, disse.



O pré-candidato ainda contou que a marca de sua campanha será a “coragem”. Segundo ele, “não dá mais para homens públicos se acovardarem”.



“É preciso coragem para enfrentar a máfia que existe dentro do próprio sistema político e que, infelizmente, muitos políticos quando entram se rendem a ela. É essa coragem que vai mover a minha candidatura e que vai transformar esse Estado. Eu sou um homem de mãos limpas, de vida dedicada à população, especialmente aqueles que mais precisam”, afirmou.



Ele também definiu as prioridades de governo.



“Uma coisa eu prometo: não vou enganar ninguém. Eu vou ser o Garotinho do social, eu vou ser o Garotinho que vai criar programas para a juventude, para os idosos, para as crianças especiais, mas vou ser um governador duro. Porque o momento requer firmeza para podermos sair da situação em que o Estado foi colocado. O momento requer um governador que saiba separar os recursos para as prioridades. Eu quero reafirmar aqui as três prioridades, nesta ordem, do meu governo: segurança pública, saúde e educação”, pontuou.



Garotinho governou o Estado entre 1999 e 2002. Ao longo da carreira política, também foi prefeito de Campos dos Goytacazes, deputado estadual e deputado federal. Em 2002, disputou a Presidência da República.



“Governei para todos. Não governei apenas para uma cidade ou para uma região, eu procurei olhar para todo o Estado do Rio de Janeiro. As minhas prioridades serão as de sempre. Todo mundo sabe o carinho que eu sempre dediquei à população mais humilde. Eu sou conhecido como o pai dos programas sociais. Foi do meu trabalho que surgiram programas que hoje alcançam a todo Brasil”, disse.



O primeiro turno das Eleições acontece no dia 4 de outubro. Neste ano, a população irá votar para escolher os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador,

governador e presidente da República.

