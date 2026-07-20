Foragido da Justiça foi preso durante patrulhamento na Avenida das AméricasReprodução Guarda Municipal
Segundo a corporação, os agentes abordaram o suspeito após ele apresentar atitude considerada suspeita. Durante a consulta à Central de Monitoramento, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto.
O homem foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ordem judicial foi confirmada. De acordo com as informações, ele acumulava sete anotações criminais, sendo quatro por furto, duas por roubo e uma por receptação. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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