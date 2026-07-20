Maria das Graças, moradora do Grajaú, celebra a linha 222 que agora é batizada como LESD 155 com ponto final na praça Edmundo rego no Grajaú - Érica Martin/Agência O DIA

Maria das Graças, moradora do Grajaú, celebra a linha 222 que agora é batizada como LESD 155 com ponto final na praça Edmundo rego no GrajaúÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 20/07/2026 15:35

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A retomada integra o plano da Secretaria Municipal de Transportes para recuperar serviços interrompidos após a saída das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel. O itinerário passa por bairros estratégicos como Vila Isabel, Maracanã, Praça da Bandeira e Centro, oferecendo uma alternativa direta para quem precisa chegar à região central sem realizar integrações.Moradora do Grajaú, a aposentada Ilva de Melo Martins, de 69 anos, comemorou a novidade, principalmente pelo atendimento à região do Hospital Federal dos Servidores do Estado.“Ali não tem acesso fácil. Muitas vezes a pessoa precisa gastar com aplicativo porque não encontra uma linha direta. Agora ficou excelente. Quem precisa de atendimento médico ganha muito com esse retorno”, afirmou.Ilva lembrou que utilizou a antiga linha anos atrás e destacou que o serviço fazia falta no bairro.“Para quem mora aqui, representa praticidade. Antes precisava descer em outros pontos, fazer baldeação e perder tempo. Agora segue direto”, acrescentou.A autônoma Eliane da Conceição, de 50 anos, destacou o impacto para moradores e idosos.“Quem mora aqui merece esse atendimento. Muita gente precisa chegar ao Centro ou ao Hospital dos Servidores. Com esse retorno, o deslocamento ficou muito melhor”, disse.Segundo ela, a operação já circulava pela região há algum tempo com outra configuração, mas a ampliação do percurso trouxe benefícios para quem depende do transporte público diariamente.“Hoje o motorista explicou tudo. Agora ficou mais fácil até para orientar quem pergunta qual ônibus passa por aqui”, contou.Já Ana Maria das Graças, de 76 anos, aproveitou a manhã para conhecer o novo trajeto. Ex-moradora do Grajaú, ela acompanha as mudanças do transporte na região há décadas.“Antigamente existiam várias opções. Depois muitas desapareceram. Quando minha filha falou dessa volta, resolvi vir conferir. Quem trabalha no Centro ganha tempo porque não precisa fazer tantas trocas de condução”, comentou.Ana Maria relembrou outras linhas que atendiam o bairro e ressaltou que a recuperação de serviços históricos fortalece a mobilidade local.“Essa ligação ajuda estudantes, trabalhadores e idosos. Quanto mais opções, melhor para todo mundo”, afirmou.Além da antiga 222, outras linhas retornaram nos últimos meses, entre elas a 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos), 463 (São Cristóvão x Copacabana) e 439 (Vila Isabel x Leblon). A Prefeitura também anunciou mudanças em diversos itinerários das zonas Oeste e Central, buscando ampliar a cobertura e reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros.