Confusão começou depois da partida com invasão de homem armado - Reprodução

Confusão começou depois da partida com invasão de homem armadoReprodução

Publicado 20/07/2026 21:33 | Atualizado 20/07/2026 22:14

Rio - Uma confusão após uma partida de futsal da categoria sub-14 terminou com a entrada de um homem armado na quadra de um clube na Glória, região central . O episódio aconteceu na quarta-feira (15), durante uma partida entre as equipes do Boqueirão e do Botafogo, e agora é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com uma pessoa presente no local, que não quis se identificar, o tumulto começou logo após o apito final da partida. Jogadores das duas equipes iniciaram uma discussão dentro da quadra e pais dos atletas entraram para tentar separar os adolescentes.

Durante a confusão, um dos responsáveis por um jogador do Botafogo teria pulado a grade que separa a arquibancada da área de jogo e sacado uma pistola diante dos presentes.

Segundo essa pessoa, o homem exibiu a arma em meio aos atletas e fez ameaças, provocando momentos de tensão e correria. A mesma fonte afirmou que o suspeito não efetuou disparos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação dentro da quadra após o término da partida e registram parte da confusão envolvendo jogadores, familiares e integrantes das equipes.

A Polícia Militar informou que policiais do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para uma ocorrência relacionada a disparo de arma de fogo na Glória. No local, os agentes receberam a informação de que um homem havia sacado uma arma e ameaçado pessoas que estavam no clube. O suspeito, porém, já havia deixado o local quando a equipe chegou. Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi encaminhada para a 9ª DP (Catete).

Segundo a Polícia Civil, os agentes analisam imagens e devem ouvir testemunhas para identificar formalmente o homem apontado como autor das ameaças.

Procurado pela reportagem de O DIA, o setor de esportes olímpicos do Botafogo ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.