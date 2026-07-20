Bandidos renderam os funcionários da portaria de um condomínioReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Rio - Criminosos fortemente armados invadiram um condomínio localizado em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, e renderam funcionários da portaria, no fim da tarde deste domingo (19). Câmeras de segurança gravaram a ação. A comunidade tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre integrantes da milícia e do Comando Vermelho.
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As imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pelo menos cinco criminosos encapuzados se aproximando do condomínio, por volta das 17h40, e rendendo quem estava na portaria. Eles portavam fuzis.
Um deles chega a quebrar uma das câmeras de segurança ao perceber que tudo está sendo gravado. Cerca de 20 minutos depois, eles deixaram o local em um carro e uma moto, ambos roubados.
Segundo a Polícia Militar, os homens estariam se deslocando na área de mata, entre as comunidades da Muzema e Rio das Pedras. Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) realizaram buscas no entorno do endereço, mas não localizaram nenhum dos suspeitos. A corporação informou que o policiamento foi reforçado.

A Polícia Civil informou que até o momento o caso não foi registrado na delegacia da região. A corporação, porém, disse que mantém investigações permanentes para identificar e responsabilizar integrantes de organizações criminosas que atuam na localidade, adotando ações de inteligência e diligências para combater disputas territoriais e demais práticas criminosas.

Guerra entre milicianos e traficantes

A região de Rio das Pedras tem sido alvo de diversos ataques de criminosos do Comando Vermelho. No último dia 10, um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante um confronto. No mesmo dia, dois homens foram baleados em um ataque a tiros em um bar na Rua do Amparo. Pouco depois, um corpo foi encontrado na Rua Alonso, também na comunidade.

Em junho, no dia 29, outro intenso tiroteio causou momentos de pânico entre os moradores da área. Já no dia 25, uma moradora teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho.

No dia 20, outro confronto entre criminosos e policiais terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Dois dias antes, a Polícia Civil encontrou um segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos.
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Bandidos renderam os funcionários da portaria de um condomínio
Grupo com fuzis era composto por pelo menos cinco bandidos