Bandidos renderam os funcionários da portaria de um condomínioReprodução / Redes Sociais
Câmeras de segurança flagram bandidos armados invadindo condomínio de Rio das Pedras— Jornal O Dia (@jornalodia) July 20, 2026
Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/Mx1eZIhmif
A Polícia Civil informou que até o momento o caso não foi registrado na delegacia da região. A corporação, porém, disse que mantém investigações permanentes para identificar e responsabilizar integrantes de organizações criminosas que atuam na localidade, adotando ações de inteligência e diligências para combater disputas territoriais e demais práticas criminosas.
Guerra entre milicianos e traficantes
A região de Rio das Pedras tem sido alvo de diversos ataques de criminosos do Comando Vermelho. No último dia 10, um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante um confronto. No mesmo dia, dois homens foram baleados em um ataque a tiros em um bar na Rua do Amparo. Pouco depois, um corpo foi encontrado na Rua Alonso, também na comunidade.
Em junho, no dia 29, outro intenso tiroteio causou momentos de pânico entre os moradores da área. Já no dia 25, uma moradora teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho.
No dia 20, outro confronto entre criminosos e policiais terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Dois dias antes, a Polícia Civil encontrou um segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos.
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