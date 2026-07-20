Bandidos renderam os funcionários da portaria de um condomínio - Reprodução / Redes Sociais

Bandidos renderam os funcionários da portaria de um condomínioReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/07/2026 14:37

Rio - Criminosos fortemente armados invadiram um condomínio localizado em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio , e renderam funcionários da portaria, no fim da tarde deste domingo (19). Câmeras de segurança gravaram a ação. A comunidade tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre integrantes da milícia e do Comando Vermelho.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pelo menos cinco criminosos encapuzados se aproximando do condomínio, por volta das 17h40, e rendendo quem estava na portaria. Eles portavam fuzis.

Um deles chega a quebrar uma das câmeras de segurança ao perceber que tudo está sendo gravado. Cerca de 20 minutos depois, eles deixaram o local em um carro e uma moto, ambos roubados.

Câmeras de segurança flagram bandidos armados invadindo condomínio de Rio das Pedras



Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/Mx1eZIhmif — Jornal O Dia (@jornalodia) July 20, 2026