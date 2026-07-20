Polícia Militar realiza operação em comunidade na Praça Seca - Reprodução de vídeo / X

Polícia Militar realiza operação em comunidade na Praça SecaReprodução de vídeo / X

Publicado 20/07/2026 10:45

Rio - Policiais militares realizam, na manhã desta segunda-feira (20), uma operação no Morro da Barão, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio . A ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, além da retirada de barricadas nos principais acessos da comunidade.

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Durante a operação, ainda em andamento, as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) se depararam com um grupo de criminosos armados. Após um cerco tático, os policiais conseguiram prender um dos homens em flagrante, que estava em posse de um fuzil AK-47. O preso e o armamento apreendido foram encaminhados à 28ª DP (Campinho), onde realizaram o registro da ocorrência.

O DIA apurou possíveis impactos da operação. A Secretaria de Estado de Saúde informou que as unidades estão funcionando normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde comunicou: "até o momento, duas unidades de Atenção Primária que atendem a região mantêm o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas". Vale lembrar que as escolas municipais e estaduais estão de férias.

Disputas territoriais na Zona Sudoeste