Polícia Militar realiza operação em comunidade na Praça SecaReprodução de vídeo / X

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Rio - Policiais militares realizam, na manhã desta segunda-feira (20), uma operação no Morro da Barão, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio. A ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, além da retirada de barricadas nos principais acessos da comunidade.
LEIA MAIS! Operação no Muquiço mira envolvidos na morte de policial civil
fotogaleria
PM prendeu criminoso em flagrante e apreendeu fuzil durante operação no Morro da Barão, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução de vídeo / X
Polícia Militar realiza operação em comunidade na Praça Seca - Reprodução de vídeo / X
Durante a operação, ainda em andamento, as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) se depararam com um grupo de criminosos armados. Após um cerco tático, os policiais conseguiram prender um dos homens em flagrante, que estava em posse de um fuzil AK-47. O preso e o armamento apreendido foram encaminhados à 28ª DP (Campinho), onde realizaram o registro da ocorrência.
O DIA apurou possíveis impactos da operação. A Secretaria de Estado de Saúde informou que as unidades estão funcionando normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde comunicou: "até o momento, duas unidades de Atenção Primária que atendem a região mantêm o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas". Vale lembrar que as escolas municipais e estaduais estão de férias.
Disputas territoriais na Zona Sudoeste
A Zona Sudoeste tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre traficantes e milicianos há cerca de um mês. Na última terça-feira (14), as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção, desta vez contra integrantes do Comando Vermelho que atuam nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá. No fim da ação, 23 suspeitos foram detidos, sendo sete em flagrante.
No dia anterior, os agentes prenderam três homens após um intenso tiroteio em Vargem Grande. Mais cedo deste mesmo dia, a PM deflagrou uma operação na Comunidade dos Teixeiras, com o intuito de conter a movimentação de criminosos na região. Não ocorreram prisões ou apreensões.
No dia 10 de julho, um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante uma troca de tiros entre criminosos em Rio das Pedras. Em 29 de junho, outro intenso tiroteio causou momentos de pânicos entre a população da área. Quatro dias antes, uma moradora do mesmo bairro teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho.
No dia 20 deste mesmo mês, mais um confronto entre criminosos e policiais terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.

A Polícia Civil encontrou um segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos em Rio das Pedras em 18 de junho. Na ação, foi localizado, em uma área de mata, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas.