Presos na Operação Contenção foram levados à Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta/Agência O DIA
"Essa operação visa também combater a exploração a moradores, e ela continua, estamos contabilizando números de drogas apreendidas. Conseguimos atingir o objetivo na Muzema, estamos atuando também na Gardênia e Cidade de Deus. Os fuzis encontrados estavam numa área entre as edificações e a mata", explicou.
Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), o objetivo é enfraquecer a estrutura da organização criminosa, impedir sua expansão territorial e reduzir os impactos diretos do grupo sobre os índices de criminalidade, especialmente os roubos de veículos.
Investigações identificaram a estrutura de atuação da facção e sua influência sobre diversos crimes patrimoniais. As apurações apontaram ainda que o grupo mantém uma estrutura organizada e fortemente armada, voltada ao tráfico de drogas, ao controle territorial e à proteção de seus integrantes, utilizando criminosos armados para vigiar pontos de venda de drogas e controlar os acessos às comunidades.
As diligências também demonstraram que o avanço territorial tem reflexos diretos em diversos delitos patrimoniais, especialmente nos roubos e na receptação de veículos. Os automóveis roubados eram utilizados em outras ações criminosas ou incorporados à logística da organização, fortalecendo financeiramente o grupo e ampliando sua capacidade operacional.
Ao longo das investigações, os agentes reuniram elementos que revelaram uma divisão de funções entre os integrantes da quadrilha, responsáveis por atividades como comércio de drogas, vigilância armada, comunicação por rádio, segurança de lideranças e monitoramento dos acessos às comunidades. Os policiais também identificaram publicações em redes sociais nas quais os bandidos exibiam armas de fogo, drogas, rádios comunicadores e símbolos ligados ao Comando Vermelho.
A "Operação Contenção" é uma iniciativa estratégica do Governo do Estado para conter e reprimir o avanço territorial do Comando Vermelho. O objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, a ação já resultou em mais de 370 detidos e 137 mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas, 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.
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