Agentes apreenderam 6 fuzis dos criminosos do Comando VermelhoDivulgação / Polícia Militar

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Romulo Cunha
Rio - Três suspeitos morreram baleados em um confronto com policiais militares, na manhã desta terça-feira (14), na Muzema, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio. A ação faz parte da Operação Contenção realizada em conjunto pelas polícias Militar e Civil, que mira integrantes da facção Comando Vermelho, responsável pelo domínio região.
Segundo a PM, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) receberam informações sobre o deslocamento de criminosos pela comunidade. As equipes se deslocaram para a área. Chegando no local, os policiais foram recebidos a tiros, o que gerou uma reação e iniciou um confronto.
A troca de tiros terminou com três baleados. O trio recebeu socorro, sendo posteriormente levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.
Os agentes apreenderam seis fuzis e drogas em uma área de mata. As equipes permanecem em diligências na região para vasculhamento.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento na Delegacia Homicídios da Capital (DHC).
Operação contra expansão de facção
A Muzema faz parte de uma região que corriqueiramente é disputada por traficantes e milicianos. A área é, atualmente, controlada pelo Comando Vermelho, mas, no passado, conviveu com influência da milícia. 
A comunidade fica próximo de Rio das Pedras, dominada por milicianos. A proximidade leva à diversos confrontos entre as organizações criminosas pelo domínio territorial.
Para combater a expansão do Comando Vermelho na Zona Sudoeste, as polícias Civil e Militar realizam fases da Operação Contenção. Nesta terça-feira (14), há uma ação na Cidade de Deus e na comunidade Vila Sapê, em Jacarepaguá. A operação é resultado de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e tem como objetivo enfraquecer a estrutura da facção, impedir sua expansão territorial e reduzir os impactos diretos do grupo sobre os índices de criminalidade.