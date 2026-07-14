Agentes apreenderam 6 fuzis dos criminosos do Comando Vermelho - Divulgação / Polícia Militar

Agentes apreenderam 6 fuzis dos criminosos do Comando VermelhoDivulgação / Polícia Militar

Publicado 14/07/2026 08:05

Rio - Três suspeitos morreram baleados em um confronto com policiais militares, na manhã desta terça-feira (14), na Muzema, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio. A ação faz parte da Operação Contenção realizada em conjunto pelas polícias Militar e Civil , que mira integrantes da facção Comando Vermelho, responsável pelo domínio região.

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) receberam informações sobre o deslocamento de criminosos pela comunidade. As equipes se deslocaram para a área. Chegando no local, os policiais foram recebidos a tiros, o que gerou uma reação e iniciou um confronto.

A troca de tiros terminou com três baleados. O trio recebeu socorro, sendo posteriormente levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

Os agentes apreenderam seis fuzis e drogas em uma área de mata. As equipes permanecem em diligências na região para vasculhamento.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento na Delegacia Homicídios da Capital (DHC).

Operação contra expansão de facção

A Muzema faz parte de uma região que corriqueiramente é disputada por traficantes e milicianos. A área é, atualmente, controlada pelo Comando Vermelho, mas, no passado, conviveu com influência da milícia.

A comunidade fica próximo de Rio das Pedras, dominada por milicianos. A proximidade leva à diversos confrontos entre as organizações criminosas pelo domínio territorial.