Rio - O Governo do Rio unificou as secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf). Com a mudança, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (14), a Sedipaf passa a concentrar as atribuições das duas pastas.
A nova secretaria será comandada pelo médico veterinário Ricardo Augusto Rosa Mansur. Segundo o governo, a fusão tem o objetivo reduzir custos operacionais, eliminar sobreposição de competências e integrar as políticas públicas voltadas ao setor rural e ao interior do estado.
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