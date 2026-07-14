Público aproveitou a programação de aniversário de 117 anos do Theatro Municipal - Érica Marin

Público aproveitou a programação de aniversário de 117 anos do Theatro MunicipalÉrica Marin

Publicado 14/07/2026 12:42

Rio - De portas abertas, o Theatro Municipal celebra seu aniversário de 117 anos com uma programação gratuita que atrai dezenas de visitantes, nesta terça-feira (14). O público aproveitou a oportunidade para prestigiar apresentações artísticas ao longo do dia e conhecer de perto um dos maiores símbolos da cultura brasileira.

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Ao DIA, a estudante universitária Edineide Correia, de 54 anos, disse que se programou para participar de todas as atividades e passar o dia inteiro no Theatro.



“É minha primeira vez no Theatro Municipal e é uma grande oportunidade, com os ingressos gratuitos. Isso é maravilhoso para a cultura. Cheguei aqui cedo, por volta das 8h, e vou ficar até as 19h, para assistir à última ópera. Está tudo impecável”, conta.



A aposentada Sandra Moreira, de 68 anos, também aproveitou para conhecer o Theatro Municipal pela primeira vez.



“Nunca tive a oportunidade de conhecer o Theatro. Conhecia pelo lado de fora, mas nunca tive oportunidade de adentrar. Hoje eu estou realizando o meu sonho. Vim para assistir a todos os eventos até a visita guiada. A gente tem que valorizar o temos aqui no Rio. Muita gente vai pra outros lugares, outros países, e não conhece o que nós temos aqui, que é belíssimo”, diz.



Para o professor universitário Delton Meireles, de 51 anos, a programação foi uma oportunidade para assistir às apresentações, já que só conhecia o prédio do Theatro.



“Está bem interessante a programação. Eu, que sou leigo, estou aqui mais pela curiosidade, pela vontade de conhecer melhor esse espaço, que eu já conhecia por passeio guiado. Para quem não é entendido, ficou bem interessante. É um pot-pourri de várias possibilidades de utilização do Teatro Municipal. Estou curioso e interessado em ver como vai ser essa programação ao longo do dia”, afirma.

De férias no Rio, o estudante Paulo, de 27 anos, que é de Chapecó (SC), e o marido se encantaram com a programação cultural.



“Nós não somos daqui e é bem diferente ter esse acesso à cultura, porque de onde somos é mais restrito. Estou achando incrível. Super recomendo, acho que todos deveriam ter esse acesso à cultura. É bem bacana”, fala.



As amigas Rosane Rosa, professora aposentada, e Fátima Cristina, estudante de História, ficaram sabendo da programação através das redes sociais. Para elas, este tipo de atividade deveria acontecer mais vezes para incentivar a cultura.



“É uma oportunidade para todo carioca, de poder participar de um evento de tamanha qualidade, que vai desde ópera, balé, orquestra sinfônica… É um momento muito especial. Eu acho que deveria ter todos os meses. Com certeza estaria aqui. A gente está precisando disso, de cultura, alegria… o carioca anda muito estressado”, diz Fátima.



“É muito emocionante estar aqui no Theatro Municipal. Eu sou professora do primeiro segmento e já tive o privilégio de trazer meus alunos do aqui e foi muito bom. As pessoas têm que vir. É uma boa ideia ter mais eventos como esse, gratuito, porque é sempre muito bom”, completa Rosane.



Programação recheada



O dia começou com a Banda de Fuzileiros Navais, na frente do Theatro, às 9h. Em seguida, Os Pequenos Mozart e Amadeus, grupos de violinistas formados por crianças e adolescentes, encantaram o público na escadaria interna. Depois, a Ação Social Pela Música promoveu a apresentação da Banda Experimental de Sopros.



A escadaria interna voltou a ser tomada pela música com a Ópera do Meio-Dia, que levou ao público uma versão pocket de “Il Trovatore”, de Verdi. Além das apresentações, quem for à comemoração ainda pode visitar uma feirinha com diversos produtos e comidas no Salão Assyrio.



Ao longo do dia, ainda estão programadas uma visita guiada, apresentação do Quarteto de Cordas da OSTM e do espetáculo “Kabarett ao Revés”, com bailarinas com mais de 60 anos de idade, além de uma sessão gratuita da ópera “Salvator Rosa”.



Confira a programação completa



13h - Escola de Dança Maria Olenewa (EEDMO) - Assyrio;

13h30 - Cia Bemo - Assyrio;

14h - Ballet do Theatro Municipal (BTM) - Assyrio;

15h - Visita Guiada com equipe do setor educativo;

15h - Quarteto de Cordas Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal (OSTM) - Foyer;

16h - Kabarett ao Revés - Assyrio;

18h - Palestra sobre a ópera Salvator Rosa - Assyrio;

19h - Ópera Salvator Rosa - Palco Principal.



Theatro Municipal



O Theatro Municipal fica localizado na Praça Floriano, na Cinelândia, Centro do Rio. Inaugurado em 14 de julho de 1909, é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul.



A casa foi inaugurada pelo Presidente Nilo Peçanha e pelo Prefeito Sousa Aguiar quatro anos e meio após o início das obras, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde então, já passou por quatro grandes reformas: 1934, 1975, 1996 e 2008. Atualmente, o Theatro conta com 2.252 lugares