Leila Medeiros Santos furtou 16 chupetas e duas mamadeirasDivulgação / PCERJ

Mais artigos de Manuella Viegas
Manuella Viegas
Rio - Uma mulher foi presa em flagrante após furtar mais de R$ 1.000 em chupetas e mamadeiras de uma loja do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (16).

LEIA MAIS! Maior fornecedor de armas do Comando Vermelho é preso na Zona Oeste
Policiais do 31º BPM (Recreio) foram acionados por um funcionário responsável pelo monitoramento interno de segurança, que flagrou Leila Medeiros Santos, de 34 anos, furtando os produtos.

Os agentes abordaram a mulher e, no momento da revista, encontraram escondidas com ela 16 chupetas e duas mamadeiras, que não possuíam registro no caixa do estabelecimento. Somados, os produtos chegavam a R$ 1.030,88.

A mulher foi conduzida à 16ª DP (Barra da Tijuca) e autuada em flagrante por furto a estabelecimento comercial. O caso foi encaminhado à Justiça. O DIA não localizou a defesa de Leila até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.