Leila Medeiros Santos furtou 16 chupetas e duas mamadeirasDivulgação / PCERJ
LEIA MAIS! Maior fornecedor de armas do Comando Vermelho é preso na Zona Oeste
Os agentes abordaram a mulher e, no momento da revista, encontraram escondidas com ela 16 chupetas e duas mamadeiras, que não possuíam registro no caixa do estabelecimento. Somados, os produtos chegavam a R$ 1.030,88.
A mulher foi conduzida à 16ª DP (Barra da Tijuca) e autuada em flagrante por furto a estabelecimento comercial. O caso foi encaminhado à Justiça. O DIA não localizou a defesa de Leila até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.