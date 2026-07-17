Gilvan Firmo Margarida foi detido em Bangu, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Internet

Gilvan Firmo Margarida foi detido em Bangu, na Zona Oeste do RioReprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 08:02 | Atualizado 17/07/2026 15:54

Rio - Apontado pela Polícia Civil como o maior fornecedor de armas e drogas do Comando Vermelho (CV) no estado do Rio, Gilvan Firmo Margarida, conhecido como Nego, foi preso nesta quinta-feira (16), durante uma operação conjunta da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). Ele passava de motocicleta pela Avenida Brasil, na altura de Bangu, na Zona Oeste, quando agentes o abordaram.



De acordo com as investigações, o foragido era responsável por coordenar a logística de envio de armas e drogas do Paraguai para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, mantendo contato direto com fornecedores no país vizinho.



No momento da abordagem, Gilvan apresentou um documento falso e se identificou como Gilvan de Assis Floriano, nome usado para ocultar sua verdadeira identidade. A fraude, segundo a Polícia Civil, fazia parte de uma estratégia para dificultar sua localização pelas forças de segurança.



As investigações também revelaram que Nego utilizava documentos falsificados para realizar viagens internacionais. A irregularidade foi confirmada após uma troca de informações entre a DRE e o Núcleo de Operações da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio.



Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a tentativa de apagar seus rastros na Justiça. Conforme a especializada, Gilvan contratou um hacker para adulterar informações no sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), com o objetivo de esconder o mandado de prisão expedido contra ele.



Após identificar a fraude, a DRE comunicou o Tribunal de Justiça, que restabeleceu os dados corretos no sistema.



Contra Gilvan Firmo Margarida havia um mandado de prisão por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado para a delegacia e será transferido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não conseguiu localizar a defesa de Gilvan Firmo Margarida. O espaço segue aberto para manifestações.