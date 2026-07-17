Criança foi levada ao Hospital Municipal Pedro II com lesões aparentesArquivo/O DIA
Criança vítima de maus-tratos é resgatada em Santa Cruz
Pais fugiram com a chegada da polícia e abandonaram a menina
Como Vargem Grande e Pequena se tornaram alvo de facções e milícias
A região se transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP)
Ex-PMs são condenados a mais de 30 anos de prisão pela execução de Fernando Iggnácio
Réus deverão cumprir pena em regime fechado; defesa anunciou que vai recorrer da decisão
Vídeo: barricadas interditam Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá
Protesto na região da Vila Sapê afetou trânsito e operação de linhas do BRT na Zona Sudoeste
Moradores pedem tombamento do Parque Glória Maria, em Santa Teresa
Comunidade defende a criação de regras permanentes para uso para preservação do espaço cultural
TJ nega recurso de Jairinho e mantém validade do júri do caso Henry
Decisão não altera a condenação de mais de 43 anos imposta ao ex-vereador
Em visita ao Rio, Lula defende SUS e investimentos nos hospitais federais
Presidente afirmou que cidade e estado devem se tornar referência nacional na saúde
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