Criança foi levada ao Hospital Municipal Pedro II com lesões aparentes - Arquivo/O DIA

Criança foi levada ao Hospital Municipal Pedro II com lesões aparentesArquivo/O DIA

Publicado 17/07/2026 07:54

Rio - Uma criança de 2 anos, vítima de maus-tratos, foi resgatada da casa da própria família na Rua Piracambu, em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, os agentes localizaram e prenderam os pais, após eles fugirem pelos fundos da residência em direção a uma área de mata.



De acordo com a corporação, policiais do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local para dar apoio ao cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão da menina. A ação aconteceu em conjunto com um oficial de justiça.



Com a chegada das equipes, os responsáveis tentaram sair levando a criança. Durante a fuga, porém, abandonaram a menina no chão. Após buscas na região, os policiais localizaram a vítima com diversas lesões aparentes no rosto.

Ela precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, onde recebeu atendimento médico. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança foi liberada e está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.

Em nota, o órgão informou que "as informações sobre o caso estão protegidas por sigilo legal, uma vez que o processo tramita em segredo de justiça. Ressalte-se, ainda, que o Conselho Tutelar da respectiva região permanece acompanhando o caso e adotando as medidas cabíveis no âmbito de suas atribuições."

Segundo a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) prenderam o casal na Avenida Brasil, na altura do Catiri, na Praça Piquerobi, sentido Centro do Rio, ainda nesta manhã. A Polícia Civil comunicou que a ocorrência está em andamento na 34ª DP (Bangu).



