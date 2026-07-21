Carro utilizado pelos três suspeitos que morreram na Penha Circular durante a ação da Polícia Militar - Reprodução / Redes sociais

Carro utilizado pelos três suspeitos que morreram na Penha Circular durante a ação da Polícia MilitarReprodução / Redes sociais

Publicado 21/07/2026 08:27

fotogaleria Rio - Três suspeitos morreram e um acabou detido após um confronto com policiais militares nesta terça-feira (21), na Penha Circular, na Zona Norte do Rio. A região tem sofrido com aumento da violência nos últimos dias, incluindo a morte de um adolescente de 16 anos durante disputa entre facções no Morro do Juramento

Entre os mortos, está o gerente do tráfico de drogas do Quitungo, Caio César da Silva Sant'Anna, conhecido pelo vulgo "Caio do Quitungo", integrante do Comando Vermelho (CV). Ele era considerado uma figura central nas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e também com forte atuação na Vila Cruzeiro e no Complexo da Penha.



Caio atuava como chefe de segurança das principais lideranças da facção no Complexo da Penha e é braço direito de Edgar Alves de Andrade, o "Doca" e estava foragido da polícia desde 2022. Contra ele constavam três mandados de prisão.

Na ação desta madrugada, agentes do 16º BPM (Olaria) apreenderam ainda dois fuzis, uma pistola, uma granada, um colete balístico e dois rádios. De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando identificaram um veículo em atitude suspeita saindo da comunidade do Quitungo. Ao tentarem abordar o carro, os ocupantes atiraram contra os policiais, que revidaram, dando início ao confronto.



Policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam dois fuzis, uma pistola 9 mm, uma granada, um colete balístico e dois rádios comunicadores durante uma ação na madrugada desta terça-feira (21), na Estrada do Quitungo, na Zona Norte do Rio.



Ainda segundo a corporação, após um cerco tático, o veículo utilizado pelo grupo colidiu com um poste na Avenida Vicente de Carvalho, na altura da Praça Marco Aurélio. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os militares abordado os detidos ainda dentro do automóvel, que já havia batido.







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A equipe encaminhou o preso e o material recolhido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficou responsável pelas investigações e pela perícia da ocorrência.

Violência na região

Os moradores da região têm sofrido com a intensa violência nos últimos dias. Entre sábado (17) e domingo (19), três homens e um adolescente morreram baleados durante um confronto entre criminosos no Morro do Juramento.

O jovem, de 16 anos, fazia parte de uma equipe vinculada à Associação Interestadual de Artes Marciais e Esportes de Contato (Aiamec). Nas redes sociais, o adolescente tinha um vídeo comemorando vitórias em competições de kickboxing.

O avanço dos confrontos na última semana levou a uma operação da Polícia Militar, que apreendeu fuzis e pistolas, na sexta-feira (17). Ao todo, cerca de 150 policiais militares participaram da operação, que concentrou as ações nos bairros de Cordovil, Brás de Pina e Jardim América. O efetivo conta com o reforço de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE).