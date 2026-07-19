Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, sofre com constantes guerras entre facções rivais - Arquivo

Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, sofre com constantes guerras entre facções rivaisArquivo

Publicado 19/07/2026 14:52

Rio - Três homens e um adolescente morreram baleados, entre a noite de sábado (18) e a madrugada deste domingo (19), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Segundo relatos, ocorreram intensos confrontos entre criminosos rivais. A região convive, há mais de um ano , com disputas territoriais.

O jovem, de 16 anos, foi atingido na parte alta da comunidade. Moradores removeram o corpo e levaram para a Avenida Martin Luther King Jr, na altura de Inhaúma, também na Zona Norte. Por volta das 23h40, bombeiros recolheram o cadáver e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro.

De acordo com a Polícia Militar, familiares contaram que criminosos armados atacaram a vítima.

Nas redes sociais, o adolescente tinha um vídeo comemorando vitórias em competições de kickboxing. Ele fazia parte de uma equipe vinculada à Associação Interestadual de Artes Marciais e Esportes de Contato (Aiamec).

A irmã do jovem lamentou a perda em uma série de postagens. "Meu coração ficou em pedaços. Nunca imaginei que teria que despedir de você tão cedo. Vou sentir saudades da sua voz, do seu sorriso, das nossas conversas, das nossas brincadeiras e de todos os momentos que vivemos juntos. Você sempre fará parte da minha história e do meu coração. Ainda é difícil acreditar que você partiu. A dor é enorme, mas o amor que sinto por você será eterno. Que Deus receba você de braços abertos e te dê a paz que você merece. Te amo hoje, amanhã e para sempre", diz uma delas.

Testemunhas apontam que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) invadiram a região e trocaram tiros com integrantes do Comando Vermelho, que dominam a comunidade.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Homens mortos

Na manhã deste domingo (19), três corpos foram encontrados na Avenida Martin Luther King Jr, na altura da estação de metrô de Tomás Coelho, ainda na Zona Norte. As vítimas são homens de, aproximadamente, 30 a 50 anos.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam informações sobre encontro de cadáver na região. Familiares dos homens disseram, aos policiais, que eles foram atacados por criminosos armados no interior do Juramento.

A equipe preservou o local e acionou a DHC, responsável pela perícia e investigação do caso. As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.